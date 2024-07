“Con sólo 3.700 euros al año de la USC tenemos un nivel de producción científica muy elevado”

Carlos Pereira Dopazo (1962, Maracaibo, Venezuela), profesor del departamento de Microbiología y Parasitología de la USC valora positivamente la nueva etapa del Instituto de Acuicultura, del que ejerce como director. El centro viene de iniciar una nueva andadura al ampliar su agenda científica, y cambiar su nombre, pasando a denominarse Instituto de Investigación del Medio Acuático para una Salud Global de la USC (iARCUS).

¿Qué implica el cambio de denominación de un centro que nació en el año 1997?

Antes había un objetivo muy limitado, relacionado simplemente con la biotecnología en acuicultura. Lo que hicimos ahora fue la fusión entre dos centros, el Instituto de Acuicultura y el Instituto de Análisis Químico y Biológico, y la incorporación de nuevos grupos de investigación para cubrir bastante más de lo que teníamos. Nos hemos dado cuenta de que la sociedad y el ámbito de la investigación ha evolucionado mucho. En la actualidad, el abordar los problemas de la acuicultura respecto del cambio climático, es un aspecto multifactorial.

¿Qué implicación tiene el ser humano?

La acuicultura y el cambio climático tienen una relación con el medio ambiente y también con la sanidad humana. Nosotros no atendíamos ni el ámbito químico ni el de salud humana. Por poner un ejemplo, se analizará cómo las enfermedades humanas pueden estar afectando al medio natural y a la acuicultura, ya que los químicos hacen un control desde hace años de cuál es la contaminación por fármacos en las rías, y es sorprendente. Así, hemos propuesto y nos han aceptado un proyecto de investigación para ver lo qué están produciendo esos fármacos en los moluscos de cultivo en el litoral. Un enfoque mucho más amplio y ambicioso.

¿Cuáles son los objetivos de cara a los próximos años?

En referencia a los objetivos de actuación, queremos volver a consolidarnos como instituto iARCUS de tal forma que el sector y la sociedad entienda que podemos resolver problemas que se están planteando continuamente. También queremos ser un referente a nivel nacional e internacional. Tenemos que mejorar en financiación, en organización y en transferencia de conocimiento y tecnología a la sociedad. Por eso, hemos incorporado un grupo de investigación de ciencias de la educación, que lleva muchos años trabajando en la pedagogía a la población sobre la adaptación al cambio climático. Queremos así ser capaces de transferir lo que nosotros hemos aprendido en muchos años de investigación a la sociedad, de tal forma que se pueda sacar provecho de lo que hemos desarrollado, tanto a nivel de conocimiento como tecnológico.

¿Y a nivel de investigación?

Tenemos cinco ámbitos que son de interés para nosotros y que cubren las tres grandes áreas relacionadas con el medio acuático natural: agua y salud animal, agua y salud ambiental y agua y salud humana. Son los tres ámbitos estratégicos y dentro de ellos es una prioridad la mejora de la producción sostenible, la vigilancia de la calidad química y microbiana del medio acuático natural y su influencia en la salud humana o la calidad y seguridad alimentaria de los productos de acuicultura.

Un punto importante es que tenemos un grupo de investigación que trabaja mucho en utilizar modelos animales para biomedicina, ya que queremos aplicarlo también en sanidad animal, y ver qué efectos pueden tener los contaminantes químicos que estamos descubriendo en la sanidad humana y animal. Llevamos muchos años desarrollando técnicas y analíticas y queremos seguir en ese camino para, como ya mencioné, transferirlas al sector.

El personal investigador del iARCUS cuenta con 35 investigadores principales, 17 postdocotorales, 39 doctorandos y 14 trabajadores y trabajadoras. ¿Hay capacidad para atraer nuevo personal?

Contamos con dos nuevos investigadores que son Ramón y Cajal, y con las estrategias que estamos siguiendo de difusión hacia los estudiantes está habiendo más interés por nosotros. Así, tenemos una tasa de nuevos doctorandos superior a la que teníamos previamente y yo creo que podemos seguir mejorándolo. Tenemos en cartera la posibilidad de captar a un sénior, un profesor de mucho prestigio en Iberoamérica. Le hemos contado nuestra aventura, le ha gustado la idea y le hemos convencido para presentar una solicitud de captación de talento sénior a través de la convocatoria Atrae. Ahora tenemos que intentar conseguir que nos concedan la solicitud. También estamos hablando con un investigador junior que es un ERC. Posibilidades tenemos, pero el hándicap de la investigación es que conseguir contratos no es sencillo y conseguirlos con una cierta estabilidad tampoco. Con todo creo que iremos consiguiendo cada vez más en cuanto vayamos consolidando nuestro instituto.

¿Con qué presupuesto cuenta el instituto por curso académico?

El último análisis que hicimos fue de los años 22 y 23 y nos sale una media de captación de recursos económicos de 2.250.000 euros cada año. No está nada mal considerando que otros institutos tienen más historia o que los centros singulares tienen un presupuesto parecido, si bien es cierto que otros lo tienen muy superior. Nuestra financiación estructural, lo que el instituto recibe de la Universidad de Santiago, porque de la Xunta no tenemos financiación, es de 3.700 euros al año. En una ratio me sale que tenemos unos 220 euros captados por cada euro estructural que se nos da. Y hay algún centro singular de gran nivel de captación, de diez millones anuales, que le sale una ratio de diez, porque tiene una financiación estructural de un millón al año. A nosotros este año no se nos permitió participar en la convocatoria de financiación de la Consellería de Educación por una interpretación a nuestro entender errónea de la convocatoria. No se nos permitió y esa era la oportunidad de conseguir una financiación estructural anual que nos permitiera despegar. Aún así conseguimos hacer muchas actividades, tener un nivel de producción científica muy elevado y un nivel de captación de recursos bastante alto.

El estado de las infraestructuras y equipamientos del instituto, ¿requiere de renovación o ampliación?

En los últimos cuatro años no ha habido convocatorias de infraestructura del Ministerio, con lo cual tenemos equipos bastante viejos. Este año salió una convocatoria y nosotros teníamos una necesidad de pedir más de un millón de euros en equipos y sólo se nos permitió pedir 450.000. Hemos tenido que priorizar. Estamos intentando mantenernos al día en las tecnologías pero no es sencillo. De todos modos tenemos equipamiento suficiente para poder hacer una tecnología puntera, si bien es importante actualizar.

Lo que nos preocupa en este momento es que la Universidad de Santiago ha decidido que a lo mejor tenemos que ceder nuestro edificio e irnos a la facultad de Biología. Eso sí que puede ser un problema serio para poder mantener el nivel de actividad y de difusión al exterior. Resulta que hay otros institutos que no tienen edificio y necesitan este.