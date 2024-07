Doce vivendas de protección autonómica para o Castiñeiriño

A xunta de goberno local que tivo lugar este luns 1 de xuño aprobou, entre outras licenzas de obra (a maior parte de carácter particular), a construción dun edificio de 12 vivendas de protección autonómica na rúa Federica Montseny do Castiñeiriño de Santiago. Un proxecto que conta cun orzamento de execución material de 945.649 euros, para un proxecto redactado polo arquitecto Alfredo Varela e concedido a Mirador do Castiñeiriño Sociedade Cooperativa Galega de Vivenda.

A mesma xunta de goberno tomou a decisión de autorizar o inicio dos trámites de recepción das obras de reforma da Praza de Abastos. Unha rehabilitación destinada a corrixir, entre outras cuestións, as filtracións de chuvia que afectaban a unha parte do mercado.

Convenios de igualdade e servizos sociais

Raxoi tomou coñecemento, na xunta de goberno do luns, dunha serie de convenios subscritos nas áreas de Igualdade e Servizos sociais. Así, o programa de Acompañamento de mulleres en contextos de prostitución de Cáritas contará con 30.000 euros e Raxoi achegará 9.000 á Fundación Universidade para o programa de lecer Verán CampUSC 2024 e 6.000 euros irsn para a Asociación Itínera de voluntarios de saúde mental.

A xunta de goberno aprobou tamén un expediente de crédito extraordinario de 40.000 euros para a adquisición dunha pickup de emerxencias e mais un vehículo para Protección Civil. Unha achega municipal ao convenio establecido coa Xunta e coa Deputación da Coruña.

O Concello de Santiago, ademais, adheriuse á nova iniciativa da Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias) de creación dunha central de contratación para o servizo de Correos.