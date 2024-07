El reencuentro, tras 15 años, de dos generaciones de la literatura infantil y juvenil de Santiago

El profesor y escritor Xulio Cobas Brenlla (A Baña, 1946), una eminencia en Galicia dentro de la literatura infantil y juvenil, se acercó hace poco hasta la redacción de EL CORREO para reivindicar el debut de la profesora compostelana Ana López Quintela (Santiago, 1997), autora de Na busca de Antón (Verdemar; Alvarellos Editorial). En ese libro, se parte de preguntas como: “¿Por qué a un niño hay que asignarle el color azul; y a una niña el rosa?”. Escrito e ilustrado por ella, reflexiona, a través de la historia de Antón, sobre los roles de género en una obra para menores de 3 a 5 años.

“Estaba muy interesada durante la carrera en la literatura infantil y, en ese momento, nació mi sobrino Antón y le hice un cuento como regalo, y como sabía que la editorial Alvarellos tiene una colección de cuentos contacté con Quique Alvarellos para ver si les podía interesar publicarlo... Tengo otro cuento hecho también en la línea de la diversidad del primero”, detalla abriendo la puerta al segundo paso narrativo. “Tras publicar Na busca de Antón, me di cuenta al sacar ese libro que, tras leerlo en las clases y las aulas, refleja un tema que hay que tratar, y aprendí que no nos podemos acomodar, tenemos que seguir hablando de diversidad para crear un mundo más libre... Recuerdo que mi sobrino descubrió el libro pasando por delante del escaparate de la librería Follas Novas, dijo: ‘Antón, Antón’ al ver la portada y, para mí, fue una alegría tremenda, me hizo muchísima ilusión”, explica esta graduada en Educación Infantil por la Universidad de Santiago (USC), donde participó como colaboradora en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Feministas y de Estudios de Género (CIFEX), dentro de un proyecto coordinado por Jorge García Marín.

Originalidad

El profesor y escritor Xulio Cobas Brenlla tiene claro cuál es uno los pilares de este “muy original” (Henrique Alvarellos dixit) libro de Ana López Quintela: “Que habla de todas las maestras y maestros, madres, padres y familias que como yo buscan educar en un mundo donde la igualdad no sea una utopía y donde la masculinidad deje atrás esa camisa de fuerza que le impide abrazar su lado más transparente, emocional y corresponsable”, comenta el maestro Cobas Brenlla, una de las orillas de este reencuentro, tras 15 años, entre dos generaciones de la literatura infantil y juvenil compostelana.

“Julio fue de mis primeros profesores. Estuve con él en primer y segundo curso de Primaria, con siete y ocho años. Es uno de esos maestros que te dejan en huella, de esas personas de quien te acuerdas toda la vida. Mi madre se cruzó con él en la calle y al decirle que había publicado un libro, fue a comprarlo”, relata esta maestra santiaguesa que aún perfecciona su formación. “Estoy cursando un máster de dos años en Barcelona, un máster de género”. Y al preguntar dónde situaría una hipotética historia, es clara: “Me gusta hablar de cosas de mi vida, soy de la calle Rosalía de Castro, y ambientaría ahí un cuento o un relato, y por la Alameda y la zona vieja”. Sitúe ahí o no su próximo libro, seguro que la trama aboga por una sociedad más igualitaria.

“Tienes que darme el contacto de Julio, hace años que no lo veo”, dice Ana al sellar su charla con este diario, abriendo nexo intergeneracional.