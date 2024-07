A tenda da USC ten unha nova ubicación en Fonseca: “É un escaparate da universidade”

A tenda corporativa da Universidade de Santiago abrira as súas portas no claustro do Colexio de Fonseca en outubro de 2020. Substituía a Unitenda, o primer establecemento con que a Universidade empezou a comercializar os seus produtos, na Praza de Praterías dende o ano 1999. Agora, dende este martes 25 de xuño, o acceso encóntrase no espazo situado no lateral dereito da entrada de Fonseca.

O xerente da USC, Javier Ferreira recorda en conversa con EL CORREO GALLEGO que “cando chegamos ao goberno a tenda estaba ubicada nun espazo non demasiado digno, polo que propuxemos crear un modelo distinto como hai noutras universidades, especialmente naquelas que teñen un impulso de divulgación científica, para que a tenda non fose só un lugar no que vender produtos senón que se convertera nun verdadeiro escaparate da universidade”.

Escolleuse a capela de Fonseca ao ser “un espazo que está a carón dun dos lugares máis visitados de Galicia, a Catedral”. Ferreira considera que a mellor campaña de divulgación que podían facer da Universidade de Santiago é “ter un espazo onde cando a xente entre vexa o que é e o que ten a Universidade”.

Produtos

Por iso decidiuse ampliar o catálogo de produtos, todos específicos da USC e na posta en valor do patrimonio da Universidade de Santiago, incluso os produtos levan lendas do que é a Universidade.

O público pode atoparse con liñas diferentes e modernas en bolígrafos, lápices, libretas, camisetas e suadoiros entre outros produtos. Este venres chegaron tamén unhas bolsas de tela cun “deseño sorprendente que pode chegar a moita xente, xa que é a primeira vez que a palabra Conchi aparece impresa e faino nunha bolsa”. Os prezos non serán os mesmos para todo o mundo, xa que para os membros da comunidade universitaria aplicarase un desconto do 15%.

En tan só tres días, apuntou Ferreira, xa conseguiron duplicar a caixa media do ano pasado, estando cerca dos 1.000 euros diarios. “Agardamos medrar porque aínda non fixemos suficiente publicidade”, di.

O xerente da USC valora que esta tenda ten que ser “un contedor” para que cando se celebre un congreso, unha actividade ou incluso para actos de graduación do estudantado “prepararemos packs de agasallo de distintos prezos”.

Actividades culturais

Ademais, hai dous espazos para poder organizar actividades como unha presentación dun libro, “con pouca xente, e tamén se poden ver vídeos sentado nunha escaleira nos que se explica a labor de investigación que fai a Universidade e as funcións de divulgación. A maiores, no que era a sancristía, “un espazo maravilloso cunha bóveda fantástica”, o que pretenden é crear un espazo expositivo permanente.

Ferreira recoñece que ten “unha certa obsesión” con que a palabra USC estea en todas as partes ao considerar importante ter unha presenza física e visual. “Temos un acrónimo que pega, e a xente case di máis USC que Universidade de Santiago de Compostela, ademais dun logo vistoso”, comenta, ao que engade: “Creo que vai ter moito éxito e estamos moi contentos de ter xa en marcha esta tenda”.

No futuro, a Universidade contempla explorar novas propostas de produtos con artesáns. “Vamos a ter unha reunión con Ourives de Compostela xa que a nosa intención é ter unha colaboración intensa cos artesáns da cidade e ademais de vender a USC, vender Compostela”, sostén.