Atascos a lo largo de toda la mañana en Santiago por obras de asfaltado

Las obras de asfaltado que se están acometiendo desde este martes en la zona de San Caetano, en la zona norte de Santiago, están provocando desde primera hora de la mañana retenciones en este punto de la capital gallega. Desde la Policía Local indican que "la circulación es lenta", puesto que para realizar los trabajos de mejora del firme se han cortado los dos carriles de entrada a la ciudad, limitando la circulación en ambos sentidos a los dos carriles de salida.

Estas obras forman parte del plan de mejora viaria en distintos puntos de la ciudad anunciado por el Concello de Santiago el pasado mes de abril, que contempla actuaciones en nueve calles: rúa da Presa, Campo de Santa Isabel, Vite de Abaixo, avenida do Burgo das Nacións, rúa de Pilar Miró, Tambre, San Caetano, Casas da Hedra y Travesa das Casas da Hedra.

Raxoi destinará 358.535 euros a estas intervenciones, que se suman a los trabajos de conservación y mantemento realizadas en las últimas semanas "en numerosas calzadas da cidade", destacaba en abril el concejal de Vías e Obras, Xesús Domínguez, quien indicaba, además, que "o obxectivo de é atender as necesidades de pavimentación nos puntos de Santiago que precisan unha intervención máis urxente".

En concreto, la actuación en la rúa de San Caetano consiste "na execución de zonas de asfaltado nas áreas máis deterioradas da rúa e contará con fresado para a regularización da superficie, asfaltado e pintado".

Asimismo, la intención del Concello es completar trabajos de mantenimiento en el pavimento de Porta do Camiño, As Rodas, Praza de Galicia, Doutor Teixeiro, República Arxentina, As Cancelas, París, Praza de España y en el cruce de Cruceiro da Coruña.