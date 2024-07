Guía para no perderte nada de O Gozo Festival 2024: ¿A qué hora es el concierto de Ed Sheeran este sábado en Santiago?

Se acerca el día de uno de los festivales más emblemáticos de Galicia: O Gozo Festival. Este sábado, 6 de julio, arranca la nueva edición que traerá al Monte do Gozo de Santiago uno de los únicos conciertos de Ed Sheeran en España de este verano.

Junto al popular artista de canciones como Shape of You, Photograph o Thinking Out Loud, estarán también artistas de renombre como Angelina Mango, Mon Laferte, Milky Chance, Bomba Estéreo y las gallegas Fillas de Cassandra.

Esto es todo lo que debes saber

Horarios de los conciertos

Las primeras en subirse al escenario del Monte do Gozo serán las gallegas Fillas de Cassandra, que actuarán desde las 17.30 horas.

Tras ellas será el turno de Angelina Mango, la representante de Italia en Eurovisión con su canción La Noia, que actuará desde las 18.40 horas.

A las 19.35 llegará el concierto de la compositora chilena, Mon Laferte, seguida del grupo alemán Milky Chance a las 21.00 horas, conocido por canciones como Stolen Dance.

Con todo, el plato fuerte no llegará hasta las 22.30 horas, cuando el británico Ed Sheeran se subirá al escenario para deleitar a todos los presentes.

Además de ser la primera vez que está en Galicia, es también la única parada -además de Tenerife- que el artista internacional hará en España este verano.

Finalmente, Bomba Estéreo serán los encargados de poner el broche de oro al O Gozo Festival, a partir de las 00.45 horas.

Cómo llegar al Monte do Gozo?

Para llegar al Monte do Gozo desde la organización del evento se recomienda encarecidamente el uso del transporte público.

Al igual que para otros festivales como O Son do Camiño, los accesos por carretera al Monte do Gozo estarán prohibidos a vehículos particulares, exceptuando a residentes.

Por otro lado, se habilitará un servicio de autobuses lanzadera gratuitos para acceder y abandonar el recinto del festival, además de las líneas regulares habituales (líneas 6 y 7).

Lanzadera E1 : desde la Cidade da Cultura hasta la Avenida de San Lázaro nº104.

: desde la Cidade da Cultura hasta la Avenida de San Lázaro nº104. Lanzadera E2: desde la Intermodal (dársenas 21 a 25) hasta la Avenida Fernando de Casas Novoa.

Horarios de las Lanzaderas

Ida : desde las 15.00 hasta las 00.00 horas.

: desde las 15.00 hasta las 00.00 horas. Vuelta: desde las 22.00 hasta el fin de conciertos.

Dónde aparcar

A pesar de que lo más recomendable es acceder al festival mediante transporte público, estas son las zonas de aparcamiento recomendadas si bas a asistir en tu vehículo privado:

Aparcamiento del Estadio de San Lázaro .

. Cidade da Cultura : luego puedes coger la lanzadera E1.

: luego puedes coger la lanzadera E1. Aparcamiento de Pontepedriña : acceso desde la estación Intermodal en lanzadera E2.

: acceso desde la estación Intermodal en lanzadera E2. Área de estacionamiento de Santa Marta: acceso también a la lanzadera E2.

Qué no puedes traer al festival?

Si bien se permite la entrada al recinto del O Gozo Festival con una botella de plástico de agua de máximo 50cl sin tapón y un bocadillo/fruta, son muchos los artículos que no están permitidos: