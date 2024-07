Récord de captación de fondos do IDIS: máis de 52 millóns de euros no 2023

O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) consolídase como un dos referentes na investigación biomética a nivel nacional. As súas fortalezas evidénciase de novo nos resultados da súa memoria de actividade 203, que foi presentada esta mañá pola súa directora científica Luz Couce. O dato "máis destacado", segundo comentou Couce, é o financiamento obtivo, que superou a barreira dos 52 millóns. En concreto, o IDIS captou o pasado ano 52.309.190 euros. "Estamos a falar nos últimos tres anos dun crecemento significativo partindo de 30 millóns", pronunciou Luz Couce na presentación da memoria, nun acto na que estivo acompañada po conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; o xerente da área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Ángel Facio Villanueva e o reitor da USC, Antonio López. Case a metade, un total de 25 millóns, corresponde a 120 proxectos competitivos ( 71 nacionais con 13 millóns de euros invertidos, 21 internacionais con 7.300.000 euros e 28 rexionais con 5 millóns) e máis de 8 millóns foron destinados a recursos humanos.

Tal e como apuntou a directora científica do IDIS, "en 10 anos multiplicáronse case por catro o diñeiro para os proxectos competitivos". En comparación con outros institutos de investigación sanitaria a nivel nacional acreditados polo Instituto Carlos III - un total de 35-, o IDIS está en terceira posición en número de proxectos europeos captados e en cuarta posición en número total de proxectos activos en convocatorias públicas competitivas.

En referencia aos estudos clínicos, no 2023 houbo 165 estudos observacionais novos, a maioría nacionais, e 112 ensaios clínicos, sendo a boa parte internacionais. Unha porcentaxe significativa foron estudos en fases temperás, sobre o que Couce mencionou que "penso que coas medidas tomadas da creación da Oficina de Ensaios Clínicos e a nosa Unidade de Ensaios clínicos acreditada en fases temperás podemos seguir medradndo e mellorando nesta faceta". No ano 2023 captáronse máis de seis millóns de euros en estudos clínicos, o que implica unha evolución anual do 20%.

No apartado de produción científica superouse a barreira dos mil artigos, en concreto foron 1.008 incluídos no Journal Citation Report con un factor de impacto medio de 7,4. Un dato menor que outros anos, pero "excelente". Luz Couce explica que "durante a pandemia publicouse moito a nivel mundial e as revistas subiron o factor de impacto, e xa no 2022 disminuise".

A innovación e a transferencia do IDIS foi outro dos puntos tratados na memoria. O centro tivo 47 patentes solicitadas; 14 patentes concedidas, con unha delas licenciada; 7 marcas rexistradas, 21 rexistros da propiedade intelectual e dous modelos de utilidade.

A directora científica aproveitou para incidir na necesidade dun edificio propio para o Instituto. “Vemos que os recursos crecen, a masa crítica tamén, pero necesitamos un espazo e novas instalacións. Esperamos que pronto o teñamos dispoñible para poder desenvolver a investigación dunha forma óptima”, sinalou Couce.

Conformación do instituto

O IDIS está integrado por 1.338 persoas (674 mulleres (55,6%) frente a 539 homes) entre investigadores e persoal técnico de apoio á investigación, repartidos en 105 grupos en sete áreas de investigación: Oncoloxía; Xenética e Bioloxía de Sistemas; Endocrinoloxía, Nutrición e Metabolismo; Neurociencias; Plataformas e Metodoloxía; Cardiovascular; e Infectoloxía, Inflamación e Vacinas.

Dos 105 grupos, 44 son grupos consolidados con 735 investigadores; 45 son emerxentes con 402 investigadores; 16 de asociados clínicos con 166 investigadores. A maiores, hai 35 grupos de apoio á investigación.

Con referencia ao tipo de investigadores, o 22,3 % son predoutorais e o 37,4 % son posdoutorais. Os que lideran proxectos de investigación pero non teñen grupo propio representan o 20%, mentras que os que xa lideran grupos de investigación supoñen o 8%. O 10,9% é persoal de apoio, principalmente técnicos de laboratorio e persoal de xestión.