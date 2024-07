Remata o ‘restyling’ da Praza: fóra filtracións e novas marquesiñas e portas corredeiras

A xunta de goberno local, levada a cabo este luns 1 de xullo, aprobou a autorización para o inicio dos trámites de recepción das obras de reforma da Praza de Abastos. Unha rehabilitación destinada a corrixir, entre outras cuestións, as filtracións causadas pola chuvia que afectaban a unha parte do mercado, concretamente ás marquesiñas da parte da muralla, e o mal funcionamento das portas corredeiras dalgunha das naves.

Estas obras de reforma realizadas no Mercado de Abastos tiñan por obxectivo mellorar a funcionalidade e a accesibilidade do inmoble de titularidade municipal, e autorizáronse o pasado mes de outubro á empresa Inside the team S.L por un importe total de 451.278,16 euros. Con estas obras pretendeuse reparar e mellorar as marquesiñas, os estores, as portas corredeiras, o cuarto de baño adaptado e mais a instalación eléctrica da torre central. Uns traballos consensuados cos praceiros e coa xerencia do Mercado de Abastos coa ollada posta en conseguir poñer en valor a praza, “incrementar a súa funcionalidade e facela máis cómoda e accesible”, segundo explican dende Raxoi.

En concreto, a actuación sobre as marquesiñas de vidro centráronse en eliminar as filtracións e en mellorar o mantemento do falso teito (estableceuse unha pendente mínima de 1,5% no plano de vidro da cuberta e realizouse unha nova instalación da baixante por canlón, unha nova impermeabilización adherida sobre o canalón existente e a instalación dun novo canalón a modo de freo para a auga recollida pola cuberta de tella). “Tamén se instalou un falso teito de reixa en aceiro galvanizado, máis doado de desmontar e de máis sinxela limpeza e mantemento”, indican dende Raxoi.

O falso teito de vidro foi substituído por unha malla permeable á luz que servirá para tamizar o paso da iluminación e para evitar o complexo mantemento da instalación anterior empregouse nesta obra “un elemento o suficientemente lixeiro e resistente para a súa fácil desmonte e manipulación”.

En canto aos estores verticais que protexen do sol os postos localizados sobre a muralla, foron recolocados entre os piares para facilitar o seu mantemento. Unha solución que busca que estes elementos auxiliares “teñan menos peso visual dende a rúa Virxe da Cerca”. Nesta área tamén se procurou a motorización para unha recollida máis sinxela e “dotáronse de caixas para estaren resgardados da intemperie”.

As portas corredeiras das naves, de tres metros de altura e que practicamente nunca funcionaron correctamente, reparáronse instalando novos motores co obxecto de axilizar a apertura cunha nova localización do sensor de presenza que se descolga do dintel. Ademais, instalouse nas portas un marco perimetral de aceiro inoxidable mate, para protexer os vidros dos golpes nos bordos. Nos aseos procedeuse á substitución da arqueta exterior do baño adaptado para evitar os atascos e mellorouse a instalación eléctrica da torre central.

Vivendas de protección autonómica no Castiñeiriño

A xunta de goberno local tamén aprobou este luns, entre outras licenzas de obra –a maior parte de carácter particular–, a construción dun edificio cunha ducia de vivendas de protección autonómica na rúa Federica Montseny do barrio do Castiñeiriño. Un proxecto que conta cun orzamento de execución material de máis de 900.000 euros (945.649 euros), para un proxecto redactado polo arquitecto Alfredo Varela e concedido a Mirador do Castiñeiriño Sociedade Cooperativa Galega de Vivenda.

Doce vivendas de protección autonómica para o Castiñeiriño / Archivo

Prórroga do contrato de comedores escolares

O Goberno de Goretti Sanmartín levou a cabo o pasado venres unha xunta extraordinaria para abordar a prórroga do contrato de comedores escolares do concello. Segundo explicou a concelleira de Educación, Míriam Louzao, “o contrato recollía especificamente ata que data se podía prorrogar”, un acordo que este executivo herdou do mandato municipal anterior e que, como explicou Louzao, “non permitía prorrogar por un ano e logo por outro” senón que indicaba que se debería alongar até finais do mes de agosto de 2026.

Neste eido dos comedores escolares o Goberno local segue traballando no seu programa alternativo, un plan a medio-longo prazo que contempla entre outras medidas o establecemento dunha cociña propia nun dos centros educativos de titularidade municipal. “Cando estea en marcha a nova cociña poderemos estuda a oferta de servizo a determinados colexios”, explicaba Louzao, que advertía tamén que “este curso que entra aínda non poderá ser”.

