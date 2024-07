Son de Santiago, se llaman Naitinain, y crecen con el productor Juan de Dios Martín

Naitinain, grupo de Santiago que ofrecen indie pop rock, lanzaron hace días un single llamado Piedras, y ahora se preparan para trabajar el 9 de julio con Juan de Dios Martín, productor coruñés que, tras residir varios años en Los Angeles (EEUU) y pulir música de Amaral, Xoel López (amigo suyo) o Pereza, ayudará a crecer a esta banda compostelana, durante esa próxima sesión de los estudios Mans (A Coruña).

Tutelados por alguien con 4 nominaciones a los Grammy

Naitinain han sido seleccionados tras la convocatoria nacional de la aceleradora Mans, que impulsa la Fundación Paideia, un trampolín musical financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Cultura y la EOI (Escuela de Organización Industrial). “El 9 de julio grabaremos en los estudios Mans con Juan de Dios, que es un fenómeno a nivel musical y como persona, aún más", subraya Parra sobre un productor e ingeniero de sonido que, bajo el management del compositor y productor Sebastian Krys, logró cuatro nominaciones a los premios Grammy (dos a los americanos más dos a los latinos). "Ya tocamos con él antes, fueron ocho o diez horas en un par de canciones y ahora trabajaremos de nuevo para reestructurar algunas cosas de cara a nuestro nuevo single en gallego, Sangre, que saldrá a finales del verano”, detalla en charla con EL CORREO GALLEGO el cantante de Naitinain, Álvaro Parra.

La estela de Carolina Durante

“Y si nos da tiempo miraremos algún que otro tema más, como Piropos, donde contamos con la colaboración de Blanca, la cantante de Joder Juan, un grupo madrileño de nuestro mismo rollo, de música macarrilla despreocupada con un sonido muy identificado con la movida indie punk rock de Madrid, tipo grupos como Vicente Calderón y otras bandas surgidas tras el bum de Carolina Durante”, detalla.

Mientras llega ese nuevo sencillo, gana eco Piedras, una canción producida por Chris Indian y Xurxo Pinheiro, con la colaboración del citado Juan de Dios, y con un vídeoclip que firma Anxo Beiro.

El quinteto se Santiago se completa con Óscar Álvarez (“Nuestro hombre orquesta, que toca igual la flauta que la gaita o el bajo”, aclara el vocalista), Carlos Casal (batería), más Unai de Larrinaga y Pedro Montoya, guitarristas. Cinco personas nacidas en 1999, casualidad que nomina al grupo, ese “one hundred ninety-nine” en inglés que ellos convierten en castizo “Naitinain”.

Arctic Monkeys, su gran referente

¿Más pistas de su estilo? Las da su cantante, Álvaro Parra: “Arctic Monkeys, que son nuestro principal grupo de referencia, Fontaines D.C., La Paloma, Confeti de Odio (a quienes teloneamos)...”, recita como guía referencial, antes de hablar de planes como su cita en la aceleradora Mans, un proyecto que recalca algo que los anglosajones, reyes de la industria musical, llevan años conjugando: hacer una canción es una cosa, producirla, pulirla y venderla, otra.

Naitinain, que ya saben lo que es llenar la sala compostelana Sónar, laten cerca de esa escena gallega donde están Carlangas, Baiuca o Futuro Alcalde, entre otras complicidades y, dentro de su naciente carrera, ya pasaron por el Festival de la Luz de 2022, en Boimorto (A Coruña), lugar natal de Luz Casal, un evento cuya edición de este año (23, 24 y 25 de agosto) reúne a Los Zigarros, Familia Caamagno, Miguel Costas, Fillas de Cassandra y Elliot Murphy, entre más propuestas.

En 2023, Naitinain lanzaron un trabajo largo, llamado Pa que lo entiendas, con singles como Zona vella o Ergo, parte de una discografia inaugurada en 2020 con Falling Pt.1 y Falling Pt. 2. Y en su agenda de este año, tocaron el pasado junio en la sala Mardi Gras (A Coruña) durante un bolo organizado por la Asociación Galega de Lupus (AGAL), donde compartieron escenario con Eris Mackenzie en el llamado Concierto solidario por el Lupus, paso previo a su tanda de novedades en lo que resta de año: “Después de lanzar Piedras y, pronto, Sangre, y algún single más, los sacaremos todos como disco EP para hacer una gira con conciertos en A Coruña, Vigo, Salamanca, Madrid, Oviedo y cierre, a finales de año, en Santiago, con un concierto especial, una fiesta donde esperamos contar con varios invitados, seguramente hacia el mes de noviembre. Ahora vamos a grabar los visuales del siguiente single y a probar cosas para el nuevo directo”, concluye quien, ya como público, tiene planes de ver el festival Afluente 2024 (12 y 13 de julio en Ponteareas, con Boikot, Shego, Depresión Sonora o Cala Vento) y, ya en noviembre, viajará más lejos: “Iré hasta Paris, para ver a Mk.Gee, un músico americano que me flipa y que hace gira europea”, apostilla Álvaro Parra entusiasta.

Más propuestas emergentes

El resto de propuestas gallegas, con sus respectivas provincias, seleccionadas para esta edición de la aceleradora Mans son: Law (Pontevedra), Lidia India (A Coruña), Candela Liste (A. C.), French Riviera (Pont.), Señora Dj (Pont.), Elsa Muñiz - Pianotelling (A. C.), Gema Arias (pianista - Ultreia; A. C.), El Buho (A C.), Gume (Pont.), Habló Pablo (P.) y Cristina Pena (Lost Minnow; A. C.).