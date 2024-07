O PSOE designará un ‘instrutor’ para tratar de resolver o cisma do socialismo compostelán

O silenzo é a nota predominante entre a Executiva municipal do PSOE e os edís do Grupo socialista no Pazo de Raxoi dende que o pasado día de San Xoán os últimos desobedeceran o mandato do secretario xeral de Compostela, Aitor Bouza, e votasen no Pleno do 24 de xuño a favor da ordenanza das Vivendas de Uso Turístico –VUT– presentada polo Goberno de Goretti Sanmartín.

Unha ausencia de declaracións públicas dun e doutro lado que se debe ao procedemento aberto aos concelleiros do PSOE no Consistorio dende ese desacato e que vai máis alá do interese do partido por promover o diálogo interno. Non se trata, como se especulou nos últimos días dun documento sancionador, nin tampouco como falaba o secretario xeral Aitor Bouza dun expediente disciplinario, senón dun procedemento de carácter informativo, que se abrirá nos próximos días e da man dun instrutor aínda por determinar.

Unha vez iniciado este procedemento, que leva a cabo a Executiva provincial do PSOE, declararán tanto os concelleiros socialistas de Santiago coma os membros da Executiva local, teranse en conta ademais as declaracións públicas de cada unha das partes –de aí o actual silenzo– e tamén os feitos acontecidos.

Dende o pasado Pleno e o voto a favor da ordenanza das VUT por parte da bancada socialista, as especulacións sobre o futuro dos concelleiros socialistas non cesaron, tamén contemplando a posibilidade de suspender de militancia os edís. Unha medida que afectaría a 5 dos 6 que integran o Grupo municipal en Raxoi, posto que a concelleira Marta Abal é independente, e que implicaría que por primeira vez dende 1979 o PSOE non tivese representación no Pazo de Raxoi.

Pero non parece que poida chegar a darse a saída da Corporación local dos edís Marta Álvarez, Sindo Guinarte, Mila Castro, Mercedes Rosón e Gonzalo Muíños, xa que esa medida podía terse adoptado unha vez rematado o Pleno acolléndose á opción da “suspensión cautelar inmediata” da militancia dos mesmos, medida que non se tomou. Segundo puido saber EL CORREO GALLEGO, a dinámica interna no Partido Socialista é a de “rebaixar a tensión”, promover o diálogo e levar a cabo un procedemento “garantista” á hora de elaborar o expediente informativo.

Tamén na liña de promover o diálogo entre os socialistas composteláns é na que actúa a Executiva autonómica, liderada polo candidato do PSdeG á presidencia da Xunta, Xosé Ramón Gómez Besteiro. Dende este organismo deféndese que todo o procedemento para resolver o conflito entre os socialistas de Santiago está nas mans da Executiva provincial e desmenten a intervención de Gómez Besteiro entre as partes.

Bouza, Muíños e o conflito dos postos de confianza en Raxoi

A situación do edil e voceiro do PSOE no Concello de Santiago, Gonzalo Muíños, é un tanto máis delicada que a dos seus compañeiros de bancada, xa que máis alá da desobediencia co voto a favor da ordenanza das VUT, o voceiro é tamén o responsable de non acatar a orde, emitida dende a Executiva municipal, de substituír a dúas das catro persoas que ostentan postos de confianza dentro do Grupo municipal.

Dende o equipo liderado por Aitor Bouza requiríuselle ao PSOE en Raxoi que levase a cabo a substitución da actual xefa de gabinete, Carmen Lemos, e do xefe de prensa, José Manuel Diego. O líder do PSOE de Santiago agardaba que Muíños propuxese á alcaldesa Sanmartín, como indica o procedemento, o nomeamento de Laura Requejo –concelleira no Concello de Coles (Ourense)– e de Vanesa Siso, ex edil en Vilalba. Algo que o voceiro do Grupo socialista non levou a cabo e non se prevé tampouco que o faga, xa que os seis representantes socialistas con acta na Corporación local mateñen a súa confianza nese persoal e atéñense a esta indicación da norma.

En calquera caso, non se trata de dous procedementos diferentes: desobediencia do voto no Pleno e substitución de cargos de confianza, senón que se tratamitará todo xunto no futuro expediente informativo. Un documento que, en calquera caso, non se coñecerá até o medio prazo, tendo en conta que deben achegar as súas declaracións todas as persoas implicadas.

Un cisma anunciado dende a marcha de Sánchez Bugallo

Cando o exalcalde Xosé Sánchez Bugallo decidiu abandonar a secretaría xeral e ningún membro do seu grupo deu o paso para substituílo, o PSOE compostelán quedou durante meses en mans dunha xestora encabezada polo secretario provincial da Coruña, Bernardo Fernández. Despois diso postulouse Aitor Bouza como único candidato e o Grupo socialista tivo que comezar a atender as esixencias da Executiva municipal relativas a que as decisións emanen da Casa do Pobo e non do Pazo de Raxoi. O cambio escenificouse co acordo dos orzamentos municipais, asinado por Aitor Bouza e sen a presenza de ningún membro do grupo no Concello. Agora a desobediencia do 24 de xuño deixa patente unha división anunciada dende aquela sinatura do pacto orzamentario a finais de 2023.

Os pisos turísticos como detonante da crise • A primeiros do mes de xuño o edil de Urbanismo, Iago Lestegás, presentáballes aos propietarios de VUT –Vivendas de Uso Turístico– o borrador da ordenanza reguladora que se levaría a Pleno ese mes. • O venres 21 o secretario xeral dos socialistas de Santiago, Aitor Bouza, facía comunicación pública do posicionamento que debía adoptar o Grupo municipal no Pleno do 24 de xuño: abstención. • O día do Pleno a bancada socialista ao completo, os seis edís, votaban a favor da ordenanza logo de que a concelleira Mercedes Rosón explicase que non se absterían por ser unha medida iniciada polo propio Grupo socialista no mandato anterior. • A dirección do PSOE deixa a resolución do conflito nas mans da Executiva provincial da Coruña, que agora debe nomear un instrutor que se encargue de abrir un expediente informativo.

