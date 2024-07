Una avería en un transformador deja sin luz a los locales del Franco: "No pudimos atender bien el servicio de comidas"

Varios locales de restauración de la rúa do Franco permanecen sin subministro eléctrico desde el mediodía. Tal y como comentó a EL CORREO GALLEGO Dimas Benites, el propietario del restaurante El Rápido, situado en el número 22 de la calle, "estamos sin luz desde las 13.45 horas y desde la empresa responsable no hemos recibido noticias". En consecuencia no pudieron atender el comedor para las comidas "con total normalidad". Dimas asegura que en el primer momento ha preguntado a otros responsables de la zona para saber si era un problema individual, enterándose de que "unos 10 locales estaban igual que nosotros".

Según han relatado fuentes de Naturgy, hay dos incidencias en dos transformadores distintos. Un de ellos está inundado, pero no afecta al subministro eléctrico. Desde que recibieron el aviso la empresa está trabajando con el fin de resolver el problema lo antes posible. "Son reparaciones complicadas", aseguran. La propia compañía comunica que hay afectados 30 puntos de subministro.