Concierto en Santiago del doble ganador de Grammy, Fantastic Negrito, dentro del Outono Codax 2024

Fantastic Negrito, alias musical del estadounidense Xavier Amin Dphrepaulezz, músico de 56 años, ganador de dos premios Grammy en la categoría de Mejor Disco de Blues Contemporáneo por un álbum titulado The Last Days of Oakland, una joya editada en 2017, y por Please Don't Be Dead (2019), incluye a Santiago dentro de su próxima gira europea de conciertos, un tour que hará en noviembre.

Festival Outono Codax 2024

De hecho, su paso por Compostela supone saber el primer nombre del cartel del festival Outono Codax 2024, donde actuará el sábado 23 de noviembre, según detalla la promotora catalana Houston Party.

Fantastic Negrito visitará también salas de Madrid, Valencia y Barcelona, en algún caso con entradas a 26,50 euros, si bien los tickets para su show compostelano en la sala Capitol aún están por salir.

Suma 374.000 oyentes mensuales en Spotify con discos como White Jesus black problems, lanzado hace un par de años y al que siguió hace año y pico una revisión de ese álbum en clave acústica, llamada Courage grandfaher. En sus actuaciones en directo, según un vídeo reciente difundido en su canal de Youtube sobre una visita a Chile, suele cantar arropado por un trío compuesto por guitarra, teclados y batería.

Ganador de un concurso con 7.000 aspirantes

En 2015, Fantastic Negrito ganó el concurso Tiny Desk Contest que organiza la NPR (radio pública estadounidense), un certamen para descubrir nuevos talentos sin contrato discográfico, competencia donde acabó elegido vencedor entre casi siete mil aspirantes. De hecho, su paso por ese formato es el clip más visto de su canal de Youtube con 3,4 milones de visitas y es una delicia donde brilla al calor de un cuarteto con teclados, batería, contrabajo y guitarra acústica, derrochando feeling a la hora de ofrecer canciones de blues, soul y rhythm and blues.

En 2023, el Festival Outono Códax ofreció en Santiago un notable cartel liderado por Pokey Lafarge, Nikki Hill y Nick Waterhouse, entre otras propuestas con la Capitol como epicentro, incluyendo la visita del programa El Sótano, de Radio 3.