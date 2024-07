Conoce el origen del nombre de las calles de Santiago: Rúa da Virxe da Cerca

Uno de los tramos externos del circuito amurallado de la ciudad, en concreto el que va desde la Enseñanza a la Porta do Camiño, se conoció durante siglos como Picho de la Cerca y en la actualidad como Virxe da Cerca, en recuerdo de una vieja ermita allí instalada dedicada a la Virgen.

Imagen de la Virgen en la fachada de San Agustín / Cedida

Se encontraba en el solar sobre el que se construiría en el siglo XVII el Convento de San Agustín, con la condición de que sus dependencias no tocasen los muros de la ciudad y dejasen espacio suficiente para la circulación, circunstancia que muy pronto se olvida, primero, expropiando el paso entre convento y muralla y, luego, avanzando la edificación hasta adosarse a ella. La toponimia y una imagen en una pequeña hornacina se encargarían de recordar al viejo oratorio. En el siglo XIX, junto al convento y en dirección a la Porta do Camiño, se llevó a cabo el primer cuartel de la ciudad (solar que más tarde sería ocupado por la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo), un alivio para los compostelanos, que desde ahora no se verían obligados a acoger en sus casas las tropas de paso cuando estuviesen en la ciudad, y un incordio para los agustinos, que vieron con malos ojos una proximidad que amenazaba su intimidad. Se llevó a cabo, pero duró poco tiempo, trasladándose, primero, junto a la Capilla del Pilar y, más tarde, a Santa Isabel, que acogió una gran construcción que iba perdurar hasta los años setenta del siglo XX, y cuya desaparición constituyó uno de los mayores atropellos contra el patrimonio arquitectónico de la ciudad, en una época en el que éstos fueron muchos.