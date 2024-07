La denuncia viral de una joven que trabajó en O Son do Camiño: "Más de un mes después y aún no me han pagado todo"

"Acompáñame a denunciar a la empresa que más de un mes después solo me ha pagado la mitad de mi salario". Con esta frase empieza contando su peripecia la tiktoker Leticia Vázquez (@vazquezleeti), tras trabajar en el festival O Son do Camiño.

En un discurso que se ha vuelto viral y ya supera los 10,5K me gustas en dicha red social, Leticia explica que trabajó los tres días del O Son do Camiño, cuya edición tuvo lugar este año entre el 30 de mayo y el 1 de junio, y que, a día 2 de julio, "aún no me han pagado todo".

Más allá de no haber recibido la cuantía completa por los tres días trabajados en un stand del festival, la joven alude a las malas condiciones en las que estuvo trabajando. "Todo el día bajo el sol sin darnos una gorra, una sombrilla o un cutre bocadillo", lamenta.

Pero no solo eso, sino que, según relata, "se excusaron diciendo: 'es que no pensábamos que en Galicia fuera hacer tanto calor'", a lo que ella responde bromeando "vivo en el Polo Norte y no me había dado cuenta".

Tras reclamar durante una semana sin que le hicieran caso, la joven ha decidido poner una denuncia en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña. Todo este proceso lo muestra en un vídeo que, de apenas 30 segundos, ya acumula más de 500 comentarios y supera los 10,5K de me gustas.

Explotación laboral en festivales

No es la primera vez que esta tiktoker habla sobre las malas condiciones laborales de trabajar en un festival.

Así, hace un par de años la joven denunciaba como, tras trabajar en dos eventos en julio, no le pagaron y, a pesar de estar dada de alta en la Seguridad Social, nunca le dieron el contrato.

Por aquel entonces denunciaba que no le habían pagado y que incluso "algunos de los compañeros estuvieron trabajando 10, 12 y hasta 14 horas y no les dejaban ni ir al baño".