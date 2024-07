Los planes imprescindibles para este mes de julio en Santiago

El mes de julio es uno de los meses más esperados del año en Santiago, la celebración de las Fiestas del Apóstol centran gran parte de la atención de Santiago durante el mes de julio. Además de las celebraciones por el día de Galicia el mes de julio llega con una agenda cultural cargada de planes. Desde el emblemático O Gozo Festival, que contará con la presencia de Ed Sheeran, al Festival Atlántica o al ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás.

O Gozo Festival

Este sábado, 6 de julio, se celebra uno de los festivales más esperados en el panorama gallego: O Gozo Festival, que contará como cabeza de cartel con Ed Sheeran. El cantante inglés, autor de grandes éxitos como Shape of You, Photograph o Thinking Out Loud, traerá a Santiago su música en uno de sus únicos conciertos en España.

Antes de que el artista inglés se suba al escenario, a las 22.30 horas, el escenario de O Gozo Festival contará con la presencia de artistas de renombre de la talla de Fillas de Cassandra, Angelina Mango, Mon Laferte, Milky Chance y Bomba Estéreo.

Fiestas del Apóstol

Las Fiestas del Apóstol son uno de los grandes atractivos durante el mes de julio en Santiago. Aún a la espera de que el Concello de Santiago haga público el programa completo, ya se empiezan a conocer algunos de los detalles de las fiestas. Al igual que en pasados años habrá dos espectáculos pirotécnicos: uno la noche del 24 y otro el día 31 de julio. El miércoles 24 los fuegos artificiales se lanzarán desde la Alameda, el Parque Carlomagno de Fontiñas y la Cidade da Cultura. En cuanto al día 31, se lanzarán únicamente desde la Alameda.

Además ya se conocen los primeros conciertos confirmados para este año. Los primeros en actuar serán los The Harlem Gospel Travelers, el grupo estadounidense de soul actuará el 23 de julio en la Plaza de la Quintana. El jueves 25, día grande de las fiestas, la Quintana acogerá el concierto de la artista portuguesa Maro y el día 26 la actuación de la Real Filharmonía de Galicia.

Atardecer no Gaiás

El Monte Gaiás vuelve a convertirse durante los meses de julio y agosto en uno de las citas musicales más esperadas del verano en Santiago, al ser uno de los grandes atractivos para disfrutar de multitud de estilos musicales mientras se goza de las mejores puestas del verano. Este 2024 el ciclo contará con 16 conciertos gratuitos, durante todos los jueves y viernes de los meses de julio y agosto, y que van desde la música urbana al rap rural, pasando por el pop indie o el neo folk. Lucho RK, De ninghures, Flow do Toxo, Naked Family, A Pedreira y Mandale Mecha son los artistas que actuarán durante el mes de julio, en unos conciertos que se celebrarán a las 21.00 horas en la Plaza central del Gaiás.

Festival Atlántica

El festival internacional de narración oral Atlántica se celebrá estos días en Santiago, hasta el sábado 6 de julio. Música, andainas o cuentos son algunas de las actividades que trae el festival que se celebra en 25 municipios gallegos.

Conciertos del mes

El grupo australiano The Cat Empire actuará el viernes 12 de julio en la Sala Capitol, a partir de las 21.00 horas. El día 13 de julio, será el turno de la californiana Tia Carroll que ofrecerá una actuación marcada por los ritmos soul y blues en la Sala Riquela, a partir de las 21.00 horas.

Festigal 2024

El Campus Vida de la Universidad de Santiago de Compostela acoge los días 24 y 25 de julio el Festigal, un festival cultural en el que participarán representantes de todos los ámbitos artísticos.

Presentaciones de libros, talleres infantiles o puestos de artesanía se suman a las actuaciones musicales de Filloas, De Ningures, Mondra, Rebeliom do Inframundo, Donicelas, Pava-Lucía Aldao y Dj Misa.