Raxoi esfórzase en dar conta das obras do Pombal pero non logra evitar as protestas

A primeira semana das aproximadamente 32 durante as que se prolongarán as obras na rúa Pombal está a transcorrer xa cargada de conflito e protestas dunha parte da veciñanza. O pasado xoves, no Pleno ordinario, o Goberno local adquiriu un compromiso de diálogo e información sobre o decorrer dos traballos de reurbanización que se iniciaron o 25 de xuño, mais unha parte de veciños e establecementos hostaleiros negan que se estea a cumprir o aprobado na sesión plenaria, a partir dunha moción do PP e da intervención de Natividad Moreiras –en representación de residentes desa rúa non integrantes de ningunha asociación veciñal-.

A última protesta tiña lugar onte mesmo, pouco antes das 10 da mañá, a consecuencia da necesidade de realizar un corte na subministración da auga. Unha decena de veciños e hostaleiros mobilizáronse para denunciar a pouca antelación coa que se recibiu o aviso e os prexuízos económicos que esta situación, cunha duración prevista de 4 horas que finalmente foron 2, ocasionou nos negocios da rúa, con cancelacións de reservas e peche de restaurantes, segundo os afectados comunicaron a EL CORREO GALLEGO.

As obras de reurbanización do Pombal comezaron o martes pasado / Antonio Hernández

A esa mesma hora, o concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez, comparecía en rolda de prensa no Pazo de Raxoi, acompañado polo equipo técnico da obra e para dar conta das primeiras actuacións que se están a levar a cabo. Xunto a Domínguez, ofreceron as explicacións pertinentes o xefe de servizo de Proxectos e Obras do Concello, Antonio Ranero, e mais o director da obra, Pablo Blanco. Ambos os técnicos xustificaban a necesidade de cortar a auga para poder executar o enganche de abastecemento e garantir desta maneira o subministro durante o transcurso dos traballos que se van realizar, e que teñen prevista unha duración de oito meses.

O edil de Vías e Obras asegurou na súa comparecencia que o corte se programou para o tramo horario “con menor afección para o conxunto da veciñanza e dos establecementos” e, arredor da proposta dalgún residente de realizar ese corte en horario nocturno, os técnicos xustificáronse asegurando que se procuraban evitar os ruídos que poderían causar e que perturbarían o descanso de veciños e clientes de hoteis e pensións da rúa.

Tanto o edil coma os técnicos defenderon a inevitabilidade dese corte na subministración da auga pola necesidade de substituír a tubaxe de fibrocemento para a canalización do abastecemento, posto que a actual se atopa deteriorada. Segundo Pablo Blanco, as novas tubaxes terán como mínimo unha vida útil de 20 anos. Logo desta primeira reparación, tamén se realizarán obras para separar as augas fecais e as pluviais, que actualmente decorren polas mismas canles incumprindo a normativa actual ao respecto.

División lonxitudinal para facer uso da metade da calzada

A veciñanza que denuncia a falta de consideración que se está a ter con eles dende o Pazo de Raxoi ao respecto desta obra, longamente reclamada polos propios veciños para conseguir unha mobilidade máis accesible na rúa, protesta porque se corte completamente o Pombal sen deixar dispoñible un sentido de circulación, como ten acontecido con proxectos similares noutros viais.

A esta cuestión respondía na súa intervención o xefe da obra, Pablo Blanco, que aseguraba que o deseño do proxecto establece o corte total pola propia seguridade dos traballos e dos veciños. O técnico asegura que a limitación de espazo nese ámbito condiciona os movementos internos da propia obra, polo que, “parece un pouco irresponsable deixar pasar vehículos de maneira continua”, explicou Pablo Blanco.

A oposición denuncia falta de comunicación e transparencia

“Estamos ante un problema grave de comunicación e transparencia, e sobre todo de empatía e educación porque nin as formas, nin o ton son propias duns representantes públicos”. Así se expresaba o voceiro do PP na Corporación local, Borja Verea, en apoio da veciñanza que denuncia que non existe o diálogo que a segura o Goberno bipartito.

“Empezaron as obras sen falar con ninguén, cunha reunión feita mal e tarde a poucas horas de que se cortase a rúa, nunha obra destas dimensións, respondendo con malas palabras, como denunciaron o outro día no pleno os propios vecíños afectados”, asegura Verea, que engade que “en lugar de aprender dese erro hoxe volven tropezar na mesma pedra. Cortan a auga con negocios activos, reservas feitas nos restaurantes e notifícanllo poucas horas antes, sen marxe de manobra”. Verea recoñece a necesidade das obras pero aféalle ao Executivo de Sanmartín que as execute con “descoordinación e sensación de improvisación total, afectando a negocios e veciños. Deberían pedir desculpas, recapacitar e empezar a xestionar doutro xeito”.

Na mesma liña pronúnciase a oposición socialista. Segundo o seu voceiro, Gonzalo Muíños, a “falta de diálogo e coordinación cos veciños” é unha mostra máis da “falta de comunicación” do Goberno de Sanmartín. O edil do PSOE asegura que se debeu “pactar o corte” na subministración da auga e súmase ás reclamacións veciñais en canto a buscar unha mellor solución para a área de carga e descarga, de especial relevancia para os negocios. Muíños ponlle tamén deberes a Raxoi, reclamando o rebaixe da beirarrúa na zona do Campo do Gaio –integrada no desvío provisional de vehículos–, que actualmente pode provocar o rebentón dunha roda “que si ocasionario un problema de tráfico” e engade a necesidade de mellorar, no semáforo desa mesma zona, a sinalización para peóns.

