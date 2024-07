Santiago sofre a maior subida de roubos da historia: “Investir en seguridade non é rendible, pero si os multamóbiles”

O comercio do Ensanche de Santiago estase vendo afectado nos últimos meses por distintos roubos. O último tivo lugar este luns 1 de xullo na tenda de produtos cosméticos Kiko Milano, ubicada no número 28 da rúa Xeneral Pardiñas, sendo o terceiro asalto que sofre este establecemento no que vai de ano.

Axentes da Policía Nacional na tenda de cosméticos Kiko Milano tras un dos atracos deste ano / Antonio Hernández

Ao respecto, o líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, tras visitar os últimos establecementos afectados, incidiu en que a reiteración de roubos que teñen sufrido farmacias, ópticas, e comerciantes da cidade nos últimos días “son suficientemente alarmantes como para que o goberno local se tome en serio o problema e arbitre medidas de xeito inmediato”.

Así, Verea esixe responsabilidades ao goberno do BNG ante o aumento de roubos ao considerar que dende o Concello non se está a tomar ningún tipo de medida. Verea manifestou que “a cidade é moito máis insegura desde que chegaron ao goberno CA, PSOE e agora BNG, medrando a criminalidade dunha maneira descontrolada no último ano”.

O líder popular falou da situación aportando unha serie de datos. Citou que os delitos por tráfico de drogas medraron desde o 2019 nun 500% e os roubos con forza en establecementos subiron un 71% respecto ao ano pasado (o maior incremento da serie histórica). “Temos o maior incremento da provincia, unhas ratios de delincuencia por cada mil habitantes (48/mil habitantes) que duplican a dos concellos limítrofes e con estes datos en lugar de afrontar o problema, o BNG mira cara a outro lado, ponse de perfil”, comentou Borja Verea.

O líder dos populares en Santiago, Borja Verea / Cedida

Para o popular, xa “é hora de que o BNG e CA se poñan a traballar do lado dos veciños e comerciantes, que están a padecer un incremento da criminalidade como nunca antes tivera sufrido Santiago”.

Neste sentido Verea sinalou que “o goberno nacionalista non pode seguir negando a evidencia e resistíndose a implementar as medidas que desde o Partido Popular puxemos enriba da mesa xa hai meses”. Algunhas das propostas son: o incremento de efectivos de policía, melloras na iluminación da cidade e a posta a gravar das cámaras de videovixiancia.

Con todo, Verea preguntouse “por qué desde o BNG rexeitan poñer en marcha as nosas propostas que sen dúbida mellorarán a seguridade dos nosos veciños e veciñas?”.

O popular tamén remarcou que os nacionalistas non dan “unha razón convincente” de porque non queren que se empreguen as cámaras e, a tenor do que están facendo, a veciñanza debe saber que, “para o BNG a inversión en seguridade non é economicamente rendible, pero para os nacionalistas si é imprescindible ter varios multamóbiles circulando pola cidade, recollendo imaxes para multar e sancionado a miles de automobilistas”. Así, “queda claro que para o BNG, PSOE e CA a seguridade non é unha prioridade”, reiterou.

Un multamóbil da empresa Tussa nas rúas de Santiago / ECG

Así, desde o PP de Santiago esixen ao BNG a que cambie, actualice, configure e adapte as cámaras de videovixilancia, co fin de que graven imaxes, “sempre ao servizo dos Órganos xudiciais e policía, é dicir, traballar ao servizo dos veciños e da súa seguridade”.