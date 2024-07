Besteiro evita posicionarse sobre el ‘choque’ en el PSOE y remite a los estatutos

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, evitó este jueves tomar posición sobre el conflicto abierto entre la agrupación municipal del PSOE en Santiago y el grupo municipal tras romper los concejales socialistas la disciplina de voto marcada por la ejecutiva local en una votación sobre viviendas turísticas y ha remitido a los estatutos del partido.

“Poco puedo decir más allá de lo que comente la Ejecutiva provincial de A Coruña”, que es el órgano al que le compete resolver el expediente abierto a los concejales compostelanos después de que no acatasen las directrices de la dirección del partido a nivel local, afirmó el líder del PSOE autonómico En este sentido, considera que él no debe “opinar” al respecto para no “condicionar, ni poner límites” a las decisiones a tomar y que deben resolverse en el “ámbito competencial” correspondiente.

El socialista incidió en que el expediente abierto debe seguir su curso y solucionarse en base a “las normas” de la formación, por lo que él evitará posicionarse para no “precondicionar, ni limitar, ni predisponer” la resolución. “No lo debo hacer”, resumió Gómez Besteiro, que sostuvo que no abordó este tema con los dirigentes del PSOE compostelano “más allá de los contactos genéricos con todos los miembros del partido”.

El líder del PSOE en Santiago, Aitor Bouza, es asesor del grupo parlamentario autonómico del PSdeG que encabeza el propio Gómez Besteiro.

Finalmente y cuestionado por la posibilidad de que la dirección provincial resuelva con la expulsión de los ediles, no mostró preocupación por el hecho de que el PSOE se quedase sin representación en el Concello de Santiago. “No es algo que me preocupe en este momento. Cuando se produzca, si se produce, haremos una valoración”, concluyó.

