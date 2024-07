La Festa Pícara: la fiesta para los más pequeños en el Apóstol se celebrará en el Parque Eugenio Granell

El Parque Eugenio Granell de Santiago albergará el próximo 23 de julio, una jornada de diversión dedicada específicamente a los niños de la ciudad, la Festa Pícara. La jornada, que formará parte de la programación de las Festas do Apóstol, contará con actividades variadas de teatro, música, títeres o talleres, y pondrá en valor la cultura del país y acercando a los pequeños a la lusofonía a través de la música.

La concelleira de Festas, Pilar Lueiro, acompañada de la coordinadora del evento, Emi Candal, de la cooperativa Urdime, presentó la programación de la Festa Pícara, una iniciativa "dirigida a los niños porque, aunque en las fiestas hay muchísimas actividades de las que poder gozar en familia, dirigir actividades al público infantil es uno de los compromisos de la Concellaría de Festas".

La programación se extenderá desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde y "estará llena de música y teatro, una larga jornada que contará con zona de comer, descanso y lactación, para que todas las familias que lo deseen puedan puedan pasar un agradable día sin que la comida o el descanso sea un problema".

Pilar Lueiro animó "a todos los niños y niñas de Santiago, y a sus familias y también de los alrededores y quien tenga a bien visitarnos, que participen de la fiesta y disfruten de la jornada".

Programación

La jornada festiva comenzará a las 12.00 horas con la actuación de circo, música y humor de 'As Sircópatas', que presentaran su nuevo trabajo 'Rogelio 3. La fêté'. A partir de las 13.00 horas tendrá lugar el concierto de celebración de los 15 años de 'A nena e o Grilo', con Magin Branco, Teatro Ghazafelhos, A banda das Apertas e invitados sorpresa.

Después de comer, a las 16.00 horas, habrá cuentos con 'Unha lentes como as do avó', a la que seguirá la batucada Iguatuke y la animación 'Danza dos paxaros' de Can Cun Quinqué. La jornada terminará con dos conciertos: 'Paio e o poder da música' de Oviravai y Pakolas e as tripulantes.

Durante la jornada también se ofrecerán varios talleres: uno para bebés y niñas de 0 a 3 años con Babaluva, uno de arte con plastilina, y uno de semillas con Amarelas. También habrá juegos fabricados con materiales reciclados y juguetes tradicionales para todas las edades.

Accesibilidad

La Festa Pícara será una fiesta inclusiva, por lo que contará con un servicio de interpretación en lenguaje de signos en el escenario musical y escénico, y también de apoyo para aquellas personas que lo requieran en los espacios de juego y talleres.

Además, se ofrecerá la posibilidad de utilizar mochilas vibratorias con un sistema FM que convierten el sonido en vibraciones, permitiendo que las personas sordas disfruten de la música en vivo, sintiéndola de una manera cómoda y personalizada. Las personas sordas que usan implantes o audífonos podrán conectar el sonido directamente su prótesis y tener una experiencia más completa. También habrá señalización accesible e inclusiva.