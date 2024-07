El histórico edificio de la Sala Yago vuelve a estar en venta por dos millones de euros

El histórico inmueble que durante años albergó la Sala Yago, uno de los edificios más emblemáticos del casco histórico de Santiago, vuelve a estar en venta. ¿El precio? Dos millones de euros. Una cifra que supone una notable rebaja con respecto al precio que se fijó en 2019, cuando se colocó en el mercado con un valor de salida de tres millones. Ahora, tras un periodo fuera de los portales inmobiliarios por el mal estado del edificio, la inmobiliaria Vipkel ha subido el anuncio al portal Idealista, en el que se reseña, bajo el título “edificio de uso mixto en venta en la Rúa do Vilar”, tanto su privilegiada ubicación en el corazón del casco histórico de la capital gallega como las características del inmueble, construido en 1906. “Está situado en una de las vías más antiguas de la ciudad, en una zona de gran actividad comercial y cultural, a solo tres minutos andando de la Catedral”, se describe en la oferta, en la que también se incide en que el edificio necesita “una reforma integral”. De ahí, indican en la agencia inmobiliaria VipKel, con sede en A Coruña y oficinas en Santiago, que el precio haya bajado.

Unos turistas pasan por delante de la Sala Yago en Santiago / Alina Rodríguez

En el anuncio se destaca sus 730 metros construidos, distribuidos en cinco plantas –tres viviendas–, y en cuanto a los potenciales usos, se enumeran actividades relacionadas con el ámbito “universitario, docente, sanitario, asistencial, sociocultural, religioso, deportivo, recreativo o relacionado con la Administración Pública”.

En este sentido, hay que recordar que en 1997 el Plan Especial de la Ciudad Histórica, en la recalificación del plan urbanístico, catalogó este edificio para el uso de actividades socioculturales y recreativas en gran parte del mismo, mientras que las dos plantas superiores tienen un empleo residencial. Tras el cierre del inmueble, la propiedad solicitó un cambio de usos que permitiese la actividad hotelera, si bien el Concello rechazó la propuesta.

El año pasado, ante el evidente estado de abandono que arrastra el inmueble desde casi dos décadas, desde Raxoi, con el PSOE a los mandos del gobierno local, le comunicaban a la propiedad una serie de requerimientos para garantizar la seguridad del edificio, y aunque sus dueños presentaron un recurso de reposición, este fue rechazado por la Administración local.

Los requerimientos incluían “a limpeza das pintadas/graffitis dos paramentos cegos da planta baixa en pintado en cor branca no prazo dun mes, de conformidade coas indicacións técnicas”, así como “a limpeza das pintadas/graffitis de todas as carpintarías de planta baixa, lixado e tratamento de protección con lasur das citadas carpintarías no prazo dun mes”. Asimismo, también se requería a los propietarios “o peche da ventá da planta terceira no prazo de 15 días” y la “execución dun pechamento de ballesta seguindo as indicacións técnicas no prazo de dous meses”.

Ante la inacción de los propietarios del histórico inmueble situado en el número 51 de la Rúa do Vilar, a solo unos metros de la Catedral, desde el Concello incidían en que en caso de que “persista a falta de mantemento e de conservación, estudarase incluílo no Rexistro de Soares, como corresponde nestes casos”. Este registro se creó “coa finalidade de incluír os soares e as construcións en ruína, inadecuadas ou paralizadas, como medio de instrumentar a edificación ou rehabilitación forzosa nos casos de incumprimento dos deberes urbanísticos de edificación nos prazos establecidos”.

Además, transcurridos dos años “desde a inscrición no Rexistro de Soares sen que se lle dese cumprimento ao deber de edificar ou, se é o caso, de rehabilitar, a Administración decretará a edificación forzosa do soar ou, se é o caso, a rehabilitación forzosa do inmóbel, ben de maneira directa ou a través dun particular, denominado axente edificado”.

Aspecto de la Sala Yago en una foto de archivo del año 2023 / Antonio Hernández

Dos okupaciones

La Sala Yago cerró sus puertas en 2007, y desde entonces su estado de abandono ha sido una constante. Durante los últimos años el inmueble fue okupado en dos ocasiones. Primero, en 2011, y después en 2014. Desde el gobierno local sostienen que una vez alcanzado este nivel de deterioro la solución pasa porque “a propiedade ou ben rehabilite o inmoble para uso cultural, como é preceptivo, ou ben proceda á súa venda para esa mesma finalidade”.

Ante los requerimientos del Concello, en noviembre de 2023 la propiedad acataba la orden de ejecución del cierre de los soportales del edificio y de realizar una serie de trabajos para garantizar la seguridad en la zona.