Cómo llegar al O Gozo Festival: estos son los cortes de tráfico, restricciones de aparcamiento y novedades en los horarios de autobuses

Mañana, Santiago alberga uno de los acontecimientos musicales más esperados en la ciudad: O Gozo Festival. En esta nueva edición llegará a la capital gallega uno de los únicos conciertos de Ed Sheeran en España, así como su primera actuación en la comunidad.

El artista inglés, autor de reconocidos temas como Shape of You, Photograph o Thinking Out Loud,, es el gran atractivo de un cartel que contará también con la presencia de artistas de renombre como Fillas de Cassandra, Mon Laferte, Milky Chance, Bomba Estéreo o la reciente representante de Italia en Eurovisión, Angelina Mango.

Cortes y restricciones de tráfico

Estas son las modificaciones en el tráfico más relevantes que se producirán mañana con motivo del O Gozo Festival:

Desde las 12.00 horas se cerrará a la circulación hacia la calle das Estrelas , que permanecerá cortada al tráfico desde la rotonda con la calle Fernando Casas Novoa, excepto para vehículos de emergencia. Los residentes de la parte derecha subiendo por la calle das Estrelas, deberán acceder a sus domicilios por Aríns. Los de la parte izquierda, por la N-634 y Agra dos Campos (Los Abetos), de la misma manera que los clientes del hotel Los Abetos.

La calle del Gozo también quedará cortada al tráfico desde la confluencia con la calle San Marcos hasta la confluencia con la N-634, excepto para residentes, transporte público y organización.

El acceso a la calle San Martiño desde la N-634 también quedará cortada excepto para los clientes del hotel Los Abetos, residentes y organización.

Se recomienda, además, utilizar el transporte público, que se verá reforzado con dos servicios de lanzaderas y evitar el uso de turismos privados. Para facilitar el estacionamiento de estos últimos se reservarán los aparcamientos del estadio Verónica Boquete y de la Cidade da Cultura.

Asimismo, las personas con movilidad reducida deberán acceder al concierto por la calle do Gozo, y tendrán reservadas plazas de estacionamiento en el parking del hotel Monte do Gozo.

Horarios de las lanzaderas

Se habilitarán dos servicios lanzadera, uno desde el centro de la ciudad y otro desde la Cidade da Cultura, que funcionaran mañana desde las 15.00 horas de forma continuada. Los servicios de vuelta arrancarán las 22.00, a partir de esa hora las lanzaderas realizarán exclusivamente viajes de vuelta desde los puntos de salida próximos al monte do Gozo hasta el centro de la ciudad y hasta el área de estacionamiento de la Cidade da Cultura.

Estas son las dos lanzaderas habilitadas para llegar al festival:

La línea especial 1 tendrá como punto de salida las dársenas de la Cidade da Cultura . El punto de salida de los servicios de vuelta a partir de las 22.00 horas será el nº104 de la calle de San Lázaro, confluencia con la rúa de Miguel Ferro Caaveiro.

La línea especial 2 tendrá como punto de salida la Estación Intermodal, entre las dársenas 21 y 25. El punto de salida de los servicios de vuelta a partir de las 22.00 horas será la avenida de Fernando Casas Novoa, confluencia con la SC-20.

Autobuses urbanos

Además, los asistentes al concierto disponen de otras dos líneas de transporte urbano, la 6 y la 7, para acercarse hasta el Monte do Gozo.

Línea 6: horarios y paradas

La línea 6 (Os Tilos - San Marcos) realiza paradas en las inmediaciones del complejo del Monte do Gozo. El servicio finalizará a las 23.00 horas, con frecuencia de 20 minutos por la mañana y de 30 por la tarde.

Las paradas más céntricas son: (691) rúa do Hórreo (estación Intermodal), (276) rúa do Hórreo (Parlamento), (277) rúa do Hórreo nº 23, (228) rúa da Ensinanza y (662) rúa da Virxe da Cerca nº 10. La parada más próxima al estadio de San Lázaro para acceder a esta línea es la 562, rúa de San Lázaro nº 82.

Línea 7: horarios y paradas

Por otro lado, la línea 7 (Valle Inclán - Aríns), cuenta con paradas en las inmediaciones del complejo del Monte do Gozo en los servicios con destino Aríns.

Esta línea tendrá una frecuencia de 60 minutos, con servicios hasta las 22.00 horas. Las paradas más céntricas son: (637) rúa de Valle-Inclán (dársena de autobuses), (660) rúa de Virxe da Cerca (Plaza de Abastos), (247) rúa de Fonte de Santo Antonio nº 3 y (410) plaza de Galicia nº 3.