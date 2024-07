Matemáticas, el examen más “difícil” en la convocatoria extraordinaria de la ABAU en Santiago

Con alivio y alegría acabaron la mayoría de los estudiantes que hicieron estos días los exámenes de la convocatoria extraordinaria de la ABAU. Algunos con la experiencia de haberse presentado a la convocatoria ordinaria de junio, como Miguel Gómez, de O Milladoiro, o Emily Pérez, de Boiro. Y otros que aunque realizaron los exámenes por primera vez en este turno, estuvieron atentos a las pruebas de la convocatoria ordinaria. Este es el caso de Elena Suárez, una estudiante de 18 años de Boiro: “Esta es la primera convocatoria a la que me presento. Estuve bastante pendiente de los exámenes que salieron en la ordinaria para ver qué podía o no entrarme a mí y en base a eso me fui guiando para prepararme”.

Preguntados por la dificultad de las pruebas, la mayoría de ellos, tanto los que se presentaron a las dos convocatorias como los que solo se presentaron a la extraordinaria, coinciden en que estos exámenes fueron más sencillos: “No vi mucha diferencia, pero los exámenes que hice ahora me parecieron más fáciles que en la ordinaria”, señala Miguel Gómez; o por lo menos de un nivel similar a los de la convocatoria anterior: “En general, no me parece que haya variado mucho el nivel.”, añade Roberto Pedreira, estudiante de Vilagarcía de Arousa. El de castellano y el de inglés se posicionan, según los estudiantes, como algunos de los exámenes más fáciles de esta convocatoria, mientras que matemáticas destaca como uno de los más “difíciles” porque “en el otro examen sí que nos daban las funciones para calcular las gráficas, pero aquí tenías que sacarlas tú del ejercicio”, añade Emily Pérez.

Emily Pérez “Otros años, Turismo no cerró convocatoria y tiene un 5 como nota de corte, así que espero poder entrar”

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) dará a conocer el jueves 11 de julio las notas de la convocatoria extraordinaria y los que aprueben podrán preinscribirse en los grados universitarios del 17 al 22 de julio, hasta las 14.00 horas.

Los estudiantes que aprueben podrán sumarse al proceso de preinscripción el 24 de julio, momento en el que empieza el 4º proceso de llamamiento. Ahí, muchas de las carreras estarán cerradas ya, pero pese a esto, los estudiantes de la convocatoria extraordinaria esperan entrar en la carrera que quieren. “Me gustaría estudiar Filología Hispánica en Santiago y yo creo que sí que voy a poder estudiar lo que quiero, aunque también hay otras opciones”, apunta Paula López, estudiante compostelana. No obstante, muchos están buscando alternativas por si su primera opción falla. Este es el caso de Mara Santiago: “Si no entro en lo que quiero hacer ya me apunté en unos ciclos por si acaso pasaba algo”.

Mara Santiago “No quiero estudiar una carrera, prefiero hacer un ciclo que me da más salidas al mundo laboral”

Para los aprobados en la primera convocatoria, la CIUG publicará el primer listado de admitidos el día 9 de julio y los estudiantes que sean llamados en la primera convocatoria podrán realizar la matrícula entre los días 10 y 11. Otros llamamientos serán los días 15, 19 y 24 de julio.

Santiago ha sido la ciudad gallega que más estudiantes ha acogido durante los tres días de examen, 608. Las dos facultades elegidas para realizarlos fueron Química y Ciencias Económicas y Empresariales.