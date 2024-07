O exreitor da USC, Carlos Pajares recibe o premio Lois Peña Novo

Carlos Pajares Vales (Madrid, 1945), reitor da Universidade de Santiago entre 1985-1990, pioneiro da física de partículas en España, creador do Instituto Galego de Altas Enerxías e académico de honra da Real Academia Galega de Ciencias, recibiu este xoves o premio Lois Peña Novo que entrega a fundación dedicada a este autor nun acto celebrado no Patio de Armas do Castelo de Soutomaior.

O galardón, que recoñece o traballo a prol da lingua e da cultura galegas, celebrando o compromiso de persoas e institucións que contribúen ao seu desenvolvemento e preservación, foi outorgado este ano a Pajares polo seu labor na introdución do galego na universidade. En 2019, recibiu o mesmo recoñecemento o actual director do IGFAE, Carlos Salgado, polo seu compromiso permanente co galego na súa actividade investigadora e docente.

Despois de licenciarse e doutorarse en Física na Universidade Complutense de Madrid, e de investigar en centros científicos de referencia en París, Seattle ou Oxford, Carlos Pajares incorporouse en 1979 á Universidade de Santiago como catedrático e director do Departamento de Física de Partículas. En 1981 converteuse no primeiro decano da Facultade de Física. Posteriormente, en 1984 foi o primeiro reitor da USC elixido democraticamente, cargo no que permanecería ata 1990.

Durante a súa etapa como reitor, segundo destaca a Fundación Lois Peña Novo, “implantou na institución académica un proceso de galeguización eficaz e continuado a través da creación dun servizo propio, dedicado ao fomento do uso da lingua galega no ámbito académico e científico”. A acta do xurado recoñece ademais sobre Pajares que “a pesar de non ser galego de nacencia, inculturizouse na terra defendendo os valores identitarios do país”.

O labor científico e institucional de Carlos Pajares foi tamén clave na participación da USC, o IGFAE e de España na Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN). Participou activamente no reingreso do país no CERN, en 1983, e entre 2008 e 2012 foi delegado científico de España no CERN.

Carlos Pajares, María Jesús Lago Vilaboa e Evencio Ferro, alcalde de Carballo, nun momento da recepción do premio / Cedida

María Jesús Lago e o Concello de Carballo, os outros premiados

Ademais de Carlos Pajares, foron galardoados cos premios Lois Peña Novo 2024 a xefa de servizo de Traballo Social na área sanitaria de Vigo, María Jesús Lago Vilaboa, por ser pioneira e defensora do uso do galego no ámbito sanitario, e o Concello de Carballo, pola súa firme aposta durante máis de 20 anos pola dinamización lingüística, desenvolvendo accións de socialización transversal.

O xurado

O xurado da XXVIII convocatoria dos Premios Lois Peña Novo estivo composto polo xefe do Servizo de Tradución da Xunta de Galicia e premiado na 1ª edición en 1995, quen actuou como presidente, Xermán García; o xestor cultural do Concello de Celanova e escritor, Antón Piñeiro; a directora de cine e guionista (Xuíza Honoraria do Couto Mixto 2022), Diana Gonçalves; o escritor, historiador e etnógrafo Xosé María Lema; e a técnica de xestión na Administración Local e membro da Irmandade Xurídica Galega, Antía González.