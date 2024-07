Raxoi remitirá a Patrimonio “todas as aclaracións” sobre a Panorama e os desperfectos no Obradoiro

Os ecos da actuación da orquestra Panorama seguen a resoar na praza do Obradoiro. As reparacións que houbo que levar a cabo no lousado logo do concerto do 8 de maio, incluído na programación das Festas da Ascensión, e ao que o Concello de Santiago nunca lle atribuíu directamente a responsabilidade dos desperfectos, son obxecto agora da apertura dun expediente por parte da dirección xeral de Patrimonio da Xunta.

Unha cuestión pola que foi preguntada a alcaldesa Goretti Sanmartín, que confirmou a recepción dunha comunicación e asegurou que “se farán os informes pertinentes e se enviarán con absolutamente todas as aclaracións e a información que teñamos”.

Como xa fixo ao apareceren os desperfectos, cuxo arranxo concluíu nos últimos días, a alcaldesa de Santiago insistiu salientar “aquilo que xa viñemos dicindo dende hai tempo, que o uso da praza, loxicamente, implica que poida haber movimento das pedras, é algo que vén acontecendo nos últimos anos”.

Sanmartín explicou que isto se debe ao uso cotián da praza pero tamén lembrou que nela se levaron a cabo outros grandes eventos, “dende tomas de posesión de presidentes da Xunta, directos de distintos medios por xornadas electorais, carreiras organizadas por colectivos cidadás ou a Volta ciclista”.

A rexedora insistiu en que por parte do Goberno local “temos claro que hai que actuar con toda prudencia e estudarase todo o que ten que ver coa tonelaxe, son, decibelios, usos da praza... Pero entendemos que iso ten que ser compatible co dereito ao goce por parte da veciñanza”.

A pesar desta referencia ao desfrute, Sanmartín non confirmou nin desmentiu ante a proximidade das Festas do Apóstolo se se darán actuacións musicais no Obradoiro, remitiu novamente a estudar os eventos que se organicen “con toda prudencia” e chanceou con que “a ninguén se lle ocorre o pregón das festas non se faga na praza do Obradoiro”.

Suscríbete para seguir leyendo