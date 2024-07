Abierto el plazo del Curtocircuíto, con hasta 12.000 euros en premios

Ya está abierto el plazo para enviar obras al festival Curtocircuíto 2024, con 12.000 euros en premios. El certamen se celebrará del 1 al 6 de octubre y admite ya cortometrajes como candidatos para ser parte de su programación, posibilidad abierta hasta el 20 de julio, a través de la plataforma online shortfilmdepot.com. Se otorgaran el Premio Cosmos al mejor filme (con una dotación de 4 000 euros), el de Mejor Filme Innovador (2 000 €) el de M. F. Español (1 000 €), el premio Galiza (2 000 €), el P. Supernova (500 €), el P. del Público (1 500 €) y el del Jurado Joven (1 000 €), aparte de concederse también menciones especiales sin dotación en distintas categorías.

Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas en la sede electrónica del Auditorio de Galicia

. El Curtocircuíto – Festival Internacional de Cine fue fundado en el año 2003 por el Concello de Santiago con el objetivo de potenciar la creación cinematográfica y audiovisual y en su edición del pasado año, tuvo la habitual dirección artística de Pela del Álamo.

En la última edición, el listado de cortometrajes galardonados incluyó el Premio Cosmos a la mejor película para Nazarbazi, de Maryam Tafakory; una mención especial para March of time, de Pedro Maia; el Cosmos a la película más innovadora para An Asian Ghost Story, de Bo Wang; otra mención para Nearest Neighbor, de Rebecca Baron y Douglas Goodwin; un galardón de Mejor Película Eespañola (patrocinado por RC Service) para Mamántula, de Ion de Sosa; otra mención para La niña mártir, de María Pérez Sanz; el Galiza para Non te vexo, de Xacio Baño; el Supernova (patrocinado por Galicia Calidade), para Noitevella 1999, de Uxia Gayoso; otra mención para Elisa, de Paula González García; el galardón del Público (patrocinado por GADIS) para Aunque es de noche, de Guillermo García López; el del Jurado Joven para An Asian Ghost Story, de Bo Wang; otra mención para Neighbour Abdi, de Douwe Dijkstra; el CREA para el citado Baño; y el Outra Compostela para Doddies, de Elena Vázquez, Irene Tobío y Beatriz Real.

Un evento con varias sedes

El festival Curtocircuíto 2023 tuvo varias sedes, entre ellas la Praza de Cervantes, la Facultade de Ciencias da Comunicación, el Auditorio de Galicia, la Oficina Curtocircuíto, la Sala Capitol, el cine NUMAX, el Teatro Principal, el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), la Igrexa da Universidade y la Praza de Mazarelos. Y en el acto de clausura contó con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas; la concejala de Capital Cultural, Miriam Louzao; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Jacobo Sutil; la gerente de Incolsa, Flavia Ramil; y el citado Del Álamo, representando a las entidades que amparan el proyecto.