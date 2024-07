Bota a andar a cátedra Rosalía de Castro para impulsar o estudo crítico e académico da súa obra e figura

A Cátedra Institucional Rosalía de Castro iniciou onte a súa andaina cun acto no Colexio de Fonseca presidido polo reitor Antonio López. A Cátedra dedicarase ao estudo académico e crítico da obra e da figura de Rosalía nas súas múltiples dimensións, buscando reforzar a súa proxección e coñecemento tanto no ámbito galego e peninsular como internacional.

Xurdida como froito dun convenio co Parlamento de Galicia e a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, buscará potenciar Rosalía de Castro e a súa obra como elementos dinamizadores das concepcións máis tradicionais referidas á historia literaria, á literatura nacional, aos xéneros literarios e á relación entre escritura e territorio ou entre escritura e identidade de xénero, entre outros fins.

No mesmo acto de inauguración recibiu a Insignia de Ouro da USC Catherine Davies, profesora emérita da Universidade de Londres, cargo co que culmina unha longa carreira académica nas universidades de St Andrews, Manchester, Nottingham e Queen Mary; o seu labor investigador céntrase na historia cultural e literaria de España e Hispanoamérica nos séculos XIX e XX. Davies foi presentada pola directora da Cátedra, a profesora da USC María do Cebreiro Rábade, como unha investigadora que puxo o foco sobre aspectos pouco estudados da obra de Rosalía, coma o posible simbolismo feminista das botas azuis da novela ‘El caballero de las botas azules’.

Outras das autoridades presentes no acto foron o codirector da Cátedra, Fernando Cabo, o secretario xeral da Lingua, Valentín García e a secretaria xeral da USC, Dulce María García.