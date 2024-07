O PP enrócase na idea de que o informe da taxa turística non contén as condicións pactadas coa Xunta

As reaccións ao informe do Concello de Santiago para implantar na cidade un imposto de estadía turística non deixan de sucederse dende que o pasado mércores a alcaldesa Goretti Sanmartín presentara o documento xunto á concelleira de Turismo, Míriam Louzao, e os redactores do proxecto, os catedráticos da USC –Universidade de Santiago– Rubén Lois e César García Novoa.

Entre outras cuestións o informe contempla a implantación de tarifas entre 1 e 2,5 euros por estadía –até un máximo de 6 días– nos establecementos hoteleiros e prevé recadar arredor dos 3 millóns de euros. Unha cantidade cuxo destino, aseguran, se decidirá mediante un “modelo de gobernanza” que permita a “participación” do sector turístico e hostaleiro, da veciñanza compostelá e de entidades vinculadas coa conservación patrimonial.

Unhas indicacións que non son suficientes para o Partido Popular, e tanto o director de Turismo da Xunta, Xosé Manuel Merelles, coma o líder do PP local, Borja Verea, insitiron onte en que no informe presentado “non se observan” as condicións que se pactaran, e poñen o foco especialmente en que unha delas era que a recadación “se trasladase” ao propio sector.

Verea referiuse neste sentido ao artigo 25.2 do informe, onde se recolle que “da devandita cantidade –recadada– o 80% terá a condición de financiación incondicionada dos concellos de grande impacto turístico ou de grande impacto turístico estacional” para indicar que esa característica de “incondicionada” quere dicir que o Goberno de Sanmartín pode dedicalo “ao que lle dea a gana” e sinalou que “eses tres millóns de euros é o que custan ao ano os asesores do bipartito”.

“Nós pediamos tres cousas”, insistía o voceiro popular, “que se aclarase o destino dos fondos recadados; que se construíse un grande consenso social e económico arredor desta medida; e que se xustificase a masificación turística e hoteleira, despois dun ano, non hai ningunha destas cousas feitas”. Ademais, Verea remarcou que “falan de clamor social, non se pode gobernar en base a supostos clamores sociais, iso só o fan as repúblicas bananeiras, hai que gobernar construíndo consensos e buscando o interese público”.

Dende o PP tampouco concordan con que o informe xustifique que existe masificación turística en Compostela, “preguntámonos se pode haber masificación, cando os hoteis están ao 60% de ocupación de media anual”, explicaba Borja Verea, que si recoñecía que podía haber “presión puntual” de visitantes en determinados días, sitios e horas pero atribuía isto aos excursionistas. Un colectivo ao que tamén se refería o mércores Xosé Manuel Merelles pola ausencia dunha taxa para as visitas que non pernoctan na cidade. Verea ía máis alá puntualizando que esa medida podía adoptala directamente Raxoi sen dependender da Xunta, como si é o caso da taxa turística, un imposto para o que cómpre unha lei aprobada no Parlamento galego, xa que os tributos son unha competencia da Comunidade Autónoma.

Neste sentido, Verea insitiu en que a súa formación podería votar no Parlamento a proposta de lei presentada no informe se ésta contemplase as tres condicións especificadas dende a Xunta: destino da recadación, consenso social e económico e xustificación da masificación. Mais o certo é que, o Goberno de Alfonso Rueda non ten a obriga de someter á aprobación parlamentaria a proposta concreta presentada no informe remitido polo Concello, pois ten a capacidade de incluír nesa proposición lexislativa as mudas que considere pertinentes.

Lonxe da postura do PP, o PSOE de Santiago a través do seu voceiro, Gonzalo Muíños, apoiou o informe por existir “un consenso social sobre a necesidade dun turismo sostible” e lembrou que o camiño da taxa turística se iniciou no mandato de Sánchez Bugallo, “conseguindo incluso o compromiso do Goberno galego a estudar a proposta”. Neste sentido, Gonzalo Muíños asegurou non entender o posicionamento do PP que, ao fío das declaracións de Xosé Manuel Merelles consideran dende o PSOE que o Goberno autonómico está poñer “escusas de mal pagador” e destacou que este posicionamento contrasta co que no seu momento tivo Rueda aceptando estudar a proposta de Sánchez Bugallo.

O edil socialista tamén amosou a súa molestia porque o Goberno bipartito non practicase o diálogo co sector nin cos grupos municipais. “Polas declaracións que vemos agora dos colectivos implicados, está claro que non houbo diálogo con eles de momento”, aínda que dende Raxoi asegúrase que todos eles posúen o citado informe.

Sanmartín insiste en xuntarse con Rueda para ver o informe

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, volveu a pedirlle ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que lle dea unha cita para poder debater o contido do informe presentado asegurando que éste “non ten liñas vermellas”. “Digan si á taxa e teremos tempo para falar e negociar de que forma”, aseguraba a rexedora compostelá.

En resposta á “deslealdade” que lle achaba Merelles por presentar o informe ao pouco de remitirllo á Administración autonómica, Sanmartín considerou que o debate sobre a taxa turística “non debe ser abordado a través de declaracións nos medios e lembrou que a xuntanza co presidente Rueda solicitouse “hai meses” para “falar con claridade e sen rodeos” sobre a posta en marcha da taxa. “Estamos esperando aínda a chamada do presidente da Xunta para falar deste tema e dalgúns outros”, insitiu en referencia a, por exemplo, o aumento da achega financeira a Compostela pola súa condición de capital de Galicia.

Acusacións mutuas de instrumentalizar a taxa

A taxa turística parece que está a ser a escusa perfecta para o enfrontamento directo entre PP e BNG, non só no nivel local senón, máis en particular no nivel autonómico. O voceiro do PP de Santiago, Borja Verea, afirmou en rolda de prensa que “o BNG volveu caer no mesmo erro e non presentou unha taxa turística de cidade senón que presentou unha taxa turística do BNG contra a Xunta de Galicia”.

Unha acusación que lle veu de volta da man da voceira do BNG no Parlamento galego, Ana Pontón, que en referencia á ordenanza das VUT –vivendas de uso turístico– recentemente aprobada polo Goberno local, dixo que foi o Executivo de Sanmartín quen abreu este debate por mor da “política de brazos caídos” da Xunta á hora de “garantir un dereito que se converteu para milleiros de mozos nun artigo de luxo sen que o Goberno galego fixese nada”. Por iso, Pontón instou a Rueda a que empregue “todos eses esforzos que dedica a facer oposición ao Goberno de Sanmartín en facer efectivo o dereito á vivenda”.