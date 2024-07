Oito horas de Festa Pícara, dedicada á cativada, o día 23

A Festa Pícara, dedicada á cativada, chega o vindeiro martes 23 de xullo como parte das Festas do Apóstolo2024. Será unha proposta inclusiva, cun servizo de interpretación en linguaxe de signos no escenario e mochilas especiais cun sistema FM que converten o son en vibracións.

Dese xeito, o Parque Eugenio Granell acollerá unha xornada de dedicada especificamente á cativada, que contará con actividades variadas de teatro, música, títeres, obradoiros..., segundo sinalou onte a concelleira de Festas, Pilar Lueiro, acompañada na rolda de prensa feita no Pazo de Raxoi pola coordinadora do evento, Emi Candal, da cooperativa Urdime (grupo de profesionais da xestión cultural).

É unha iniciativa “dirixida ás crianzas porque, aínda que nas festas hai motísimas actividades das que poder gozar en familia, dirixir actividades ao público infantil é un dos compromisos da Concellaría de Festas”, explicou Lueiro.

Oito horas de programación

A programación desta Festa Pícara estenderase o día 23 desde as 12 :00 horas ata as 20 h. e “teráe música e teatro, e contará con zona de xantar, descanso e lactación, para todas as familias que o desexen poidan pasar un agradable día sen que a comida ou o descanso sexan un problema”. Nesa liña, Pilar Lueiro animou “a todas as nenas e nenos de Santiago, e as súas familias e tamén dos arredores e quen teña a ben visitarnos, que participen da festa e gocen da xornada”.

A programación comezará ás 12 horas coa actuación de circo, clown, música e humor de As Sircópatas, que presentan o seu novo traballo Rogelio 3. La fête. A partir das 13 horas terá lugar o concerto de celebración dos 15 anos de A nena e o Grilo, con Magin Blanco, Teatro Ghazafelhos, A banda das Apertas e convidadas sorpresa. E ás 16 horas, dará comezo a contada Unhas lentes como as do avó, eguida da batucada Iguatuke e a animación Danza dos paxaros, de Can Cun Quinqué. A xornada rematará con dous concertos: Paio e o poder da música de Oviravai e Pakolas e as tripulantes. E faranse varios obradoiros: un para bebés e nenas de 0 a 3 anos con Babaluva, un de arte con plastilina, e un de sementes con Amarelas. Tamén haberá xogos fabricados con materiais reciclados e xoguetes tradicionais para todas as idades. E nesta xornada do Apóstolo 2024, contarasecun servizo de interpretación en linguaxe de signos no escenario musical e escénico, e tamén de apoio para aquelas persoas que o requiran nos espazos de xogos e obradoiros; e coa posibilidade de utilizar mochilas cun sistema FM que converte o son en vibracións, permitindo que as persoas xordas desfruten mellor da música ao vivo. As persoas xordas que usan implantes ou audiófonos poderán conectar o son directamente á súa prótese e ter unha experiencia máis completa. Tamén haberá nesedía unha sinalización accesible e inclusiva.