Los radares informativos ‘cazan’ a conductores circulando a más de 100 km/h en una zona de 20

El Concello de Santiago instalaba el pasado mes de abril radares informativos en la avenida de Ferrol y en la Praza da Mercé con la intención de vigilar los excesos de velocidad en ambas zonas, limitadas a 30 y a 20 km/h, respectivamente. Y no solo eso, también sentaba las bases para realizar un informe con los registros de velocidad en toda la avenida, después de que los vecinos denunciasen los constantes excesos al volante en esta vía de la ciudad, tras los trabajos de reurbanización que se llevaron a cabo en el entorno, durante los cuales se renovó el pavimento y se mejoró la señalización. Este tipo de acción no es una novedad por parte del actual gobierno local, puesto que muy cerca de esta zona, en la SC-20, el pasado mes de noviembre, Raxoi también tomaba la decisión de instalar un marcador de velocidad unos metros antes del radar situado a la altura de Conxo, un punto limitado a 50 km/h.

Con la puesta en marcha de los denominados radares pedagógicos, ubicados en hasta 15 zonas de la ciudad –Conxo, avenida de Ferrol, Vista Alegre, Avenida de Lugo...– se busca concienciar a los conductores y que estos no rebasen los límites de velocidad establecidos. No obstante, los datos recopilados en la avenida de Ferrol ponen en duda su eficacia, cuando menos en algunos casos puntuales, puesto que el radar informativo de la avenida de Ferrol con Romero Donallo registró una velocidad máxima de 107 km/h, tras los resultados obtenidos desde el 9 de abril al 24 de junio, después de realizar un total de 178.477 mediciones, tanto en sentido de entrada como de salida. En cuanto a las velocidades medias, en sentido entrada se sitúa en 32,71 km/h, mientras que de salida la media fue de 31,51 km/h. En lo que se refiere a las máximas, en sentido entrada fue de 96 km/h y de salida, los 107 km/h antes reseñados.

En cuanto a datos registrados por el radar de la avenida de Ferrol con la Praza da Mercé, en el periodo entre el 15 de abril y el 24 de junio, la velocidad media se situó en 26,25 km/h, mientras que la máxima fue de 101 km/h, después de controlar la circulación de casi 100.000 vehículos (98.931).

Con el informe ya sobre la mesa, desde el Concello afirman que “os datos non son malos”. “Na Praza da Mercé son bos. Que case o 74% dos condutores vaian a menos de 30 km/h é un bo dato. Ademais, foron mellorando co paso dos días. E no caso da avenida de Ferrol, as velocidades medias tamén son correctas”, destacan desde el departamento de Mobilidade, que se refieren a las velocidades máximas –107 km/h y 101 km/h– como “casos illados”. En este sentido, indican que se registraron a “altas horas da noite”. Asimismo, inciden en que “os datos van mellorando conforme pasan os días desde a instalación do radar informativo, que pode ter certo efecto disuasorio”.

En la misma línea, también valoran de forma positiva la colocación del marcador de velocidad unos metros antes del radar situado a la altura de Conxo, puesto que ha provocado un notable descenso en el número de sanciones, tal y como refleja, señalan, la comparativa entre los meses de enero y febrero de 2023 con respecto a este año. El primer mes del ejercicio 2023 se registraron 1.401 infracciones en el radar de Conxo, frente a las 1.052 que se contabilizaron en enero de este año (un 24,91 por ciento menos). En cuanto a febrero, el dato cayó de 1.666 a 835, un 49,88 % menos.

La ubicación de radares pedagógicos forma parte del plan de Raxoi para concienciar a los conductores de la importancia de respetar los límites de velocidad, y muestra de ello es que hay hasta 15 dispositivos de este tipo desplegados, de norte a sur, por las calles de la capital gallega.

