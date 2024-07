O Gozo Festival cantó con Ed Sheeran y bailó con Milky Chance

El concierto de Ed Sheeran en Santiago como parte central de la jornada del O Gozo Festival celebrada este sábado en el recinto abierto del Monte do Gozo mostró lo que puede dar de sí una de las estrellas mundiales del pop, lider de un cartel que convocó “a 32.000 personas”, según la organización, Sweet Nocturna, cifra de público importante pero sin llegar “a las 40.000”, previstas en declaración de dicha promotora viguesa a este diario. La talentosa estrella pelirroja, Ed Sheeran (Edward Christopher Sheeran, Halifax, Reino Unido, 33 años) dio así su primera actuación en Galicia dentro de su gira Mathematics Tours, parte de una jornada de música en Compostela que ha contado con el patrocinio de Turismo de Galicia, y que inauguró el emergente dúo gallego de folk, Fillas de Cassandra.

Filla de Cassandra en su concierto en Santiago / Jesús Prieto

Ed Sheeran inició el repertorio, puntual, a las 22.30 horas, con la alegre Casttle On The Hill, luciendo cami azulona futbolera (con su apellido a la espalda y el úmero 17), con su guitarra acústica (usó varias), antes de decir un “gracias”, entre aplausos a mares, y seguir con Shivers, parte de una actuación que tuvo entre sus mejores momentosThinking Out Loud (balada para la que pidió silencio y donde el recinto se inundó de teléfonos móviles con linternas cual cielo de estrellas), la vitalista Shape of You (entre sus mayores éxitos) y la canción del cierre de 90 minutos de show: la bailable Bad Habits, entre las más coreadas de un recital en solitario, con mucho apoyo de visuales, donde el inglés se rodeó de teclados, pedales para doblar voces y guitarras, efectos para la voz y loops para rozar, por momentos, el rol de hombre orquesta que domina el pop, sin emplear, en esta fecha de su gira, su habitual banda de apoyo.

Todo ello, salpicado con dos grandes pantallas de vídeo laterales y otra al fondo del escenario, palco en cuyo centro donde Sheeran cantó y tocó subido a una tarima de medio metro de alto y, en ocasiones, puesto de pie sobre los altavoces igual que, a ratos, se le vio dinámico al acercarse más al público recorriendo una pasarela perpendicular al escenario, presencia que motivaba tal cantidad de móviles alzados que aquello parecía un congreso de Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO y Transsion.

Camiseta del Compostela

Así, Ed Sheeran empezó su concierto en Santiago a las 22.30 h. y acabó a las doce de la noche, y, como Cenicienta, tras 90 minutos, al acabar de fue en busca del zapato de su próxma parada, tras una tacada de fuegos artificiales (reales y simbólicos) que selló con color y ruido su ovacionado show. Y al concluir su paso por el O Gozo Festival en Santiago, dijo: "Espero veros de nuevo", sin bis y sin ponerse la camiseta del Compostela con el número 10 dejada por el club compostelano en su camerino, según dijeron fuentes del club a este diario unas horas antes del inicio de la actuación de la estrella británica.

Mon Laferte en su actuación en O Gozo Festival, en Santiago. / Jesus Prieto

Hubo más talento hasta la salida de Sheeran, Mon Laferte, a las 20 h., saludó para presentarse como “chilena mexicana”, antes de cantar Amor Completo, composición seguida de “una canción para bailar”, en alusión a Si Tú Me Quisieras, paso previo a entonar La Mujer, ejemplo de su pop mestizo y latino a base de amores y desamores arrebatados. Cantó acompañada, en su show, por dos bailarines (en algún tema vestidos cual marineros del spot de Jean Paul Gaultier), trompeta, trombón, batería y un guitarrista con aspecto de vendedor de seguros, como suele decir Josele Santiago del vigués Pablo Novoa, por su talento impoluto en forma y fondo.

Mon Laferte, sobrada de voz y personalidad, sacó partido a la pasarela que prolongaba el escenario hacia el foso (zona front stage), en Amárrame y Metamorfosis (donde se le fue parte de la letra, quizá por la inquietud generada al no llegar su equipo: “Gracias porque creí que no podríamos dar el concierto”, explicó, arrancándose a continuación, guitarra en mano, con la muy aplaudida Tu Falta de Querer).

Milky Chance durante su concierto en Santiago / O Gozo Festival - PixelinphotoMilky Chance durante su concierto en Santiago

Milky Chance se salieron

Tras irse Laferte, el espíritu de baile se avivó desde las 21 h. con Milky Chance, cuarteto alemán que ofreció indie pop bailable con los beats pregrabados resonando hasta en Ames (estuvo presente igual el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que su alcalde, Blas García; o el presidente del Parlamento, Miguel Santalices), todo gracias a temas como Ego y Living In A Haze, haciendo que corriera más la cerveza (dos cañas y sendos vasos de plástico: 15 euros, sí, 15 euros), parte de un show donde felicitaron a España, “gran equipo”, por superar a la selección germana en la Eurocopa. El subidón llegó con su versión de Tainted Love, cantada en los 60 por Gloria Jones y transformada en gran hit de los Soft Cell con su cover en los años 80, con Clemens Rebheim, cantante, desatado en la celebrada Dont Let Me Down, y luego al ponernos a las miles de personas asistentes a bailar igual de pie que en cuclillas, cerrando con Sweet Sun y un festivo solo de armónica blues del teclista rubiales, demostrando que Sheeran no elige a cualquiera para tocar delante.

Ángela Ordieres y Javier Fernández, llegados desde Gijón para ver a Ed Sheeran en Santiago / Jesús Prieto

Bajo un clima primaveral, pero de esos que pide chaqueta por la noche, Ed Sheeran fue parte de una catarata de actuaciones protagonizadas antes, en este orden, por las citadas Fillas de Cassandra, la italiana Angelina Mango, la latina Mon Laferte, los germanos Milky Chance y los colombianos Bomba Estereo, en su caso cerrando tras el británico en lo que fueron más de ocho horas de música en directo en una de las grandes noches del circuito gallego de festivales.

Asistentes desde cerca y lejos (EEUU)

Todo ante mucho público, igual cercano que lejano, caso de la pareja estadounidense formada por Jane y Samuel que, horas antes del show de Sheeran, disfrutaban de una tarta de chocolate en el hotel Costa Vella. “Somos de Tulsa, Oklahoma, y estamos de vacaciones en Galicia, conociendo Santiago y A Coruña y al saber que Sheeran actuaba en el Monte do Gozo, con las entradas tan baratas, en comparación con Estados Unidos, donde valen entre 200 y 300 dólares, decidimos comprarlas aunque no sepamos quienes son el resto de artistas del cartel”, contaron a este periódico en un fin de semana que esperan completar “visitando la Catedral y caminando hasta ella desde el Monte do Gozo”.

De Gijón en su cumpleaños, emocionada como nadie

Entre el público, pocas personas tan emocionadas como, Ángela Ordieres González, llegada ex profeso desde Gijón junto a su pareja, Javier Fernández para celebrar su cumpleaños. Hace 20 años le diagnosticaron esclerosis múltiple y su visita a Compostela fue parte del regalo de su familia, que con su tía Maite González al frente, ha estado varios días intentando que Sheeran le dedicase una canción desde el escenario.

“De alguna manera quise hacerle un pequeño homenaje intentando darle una sorpresa. Se que era muy difícil conseguir lo que pido pero tenía que intentarlo porque ella se lo merece... Mi sobrina cumple 43 años y es una luchadora”, aseguró antes de que tome la palabra su sobrina.

“En otra visita anterior de Ed Sheeran quise ir a verle cantar pero coincidió que entonces estaba hospitalizada, por eso venir a verle a Santiago ha sido tan especial”, confesó en charla con EL CORREO GALLEGO una fan que tiene como canción favorita del cantautor británico una balada llamada Perfect, según asegura sin titubear sobre un tema cuya letra dice: “Encontré una mujer, más fuerte que nadie a quien conozca. Ella comparte mis sueños, espero algún día compartir su hogar”.

Y de eso fue la noche de este reciente sábado, noche de compartir, aunque de formas bien dispares y, más allá de la música, si Sheeran pudo ver a su selección inglesa jugando ante Suiza en la Eurocopa gracias al trabajo del grupo de periodistas que hicieron posible esa cobertura para trasladarle esas vivencias por televisión, horas después, él y/o la organización; prohibieron ejercer su oficio a las fotógrafas y fotógrafos acreditados en el evento, ya que se impidió a la prensa retratar al músico en un evento donde, a diferencia del O Son do Camiño, no hubo área de trabajo para medios de comunicación. Si en el torneo alemán se hubiera hecho lo mismo, ¿cómo hubiera seguido él el partido de su selección de fútbol? A todo esto, Ed Sheeran ha añadido a su gira otro concierto en España, fecha recién anunciada, la del 30 de mayo de 2025, para un show en el Cívitas Metropolitano de Madrid, cita que aun no tiene las entradas a la venta.