O Gozo Festival impulsa la ocupación hotelera en Santiago hasta el 80% en el estreno de julio

En pleno debate sobre la implantación de una tasa turística en Santiago, la ocupación hotelera este fin de semana en la ciudad se mueve en torno al 80 %, un dato, apuntan desde el sector, “muy positivo”, puesto que la primera quincena del mes de julio, indican, no es un periodo fácil. “Normalmente, en esta época del año cuesta llegar al 70%, pero este año nos ha beneficiado la celebración de O Gozo Festival”, indica el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, antes de incidir en los grandes registros de mayo y junio. “Han sido dos meses históricos, con una ocupación del 90%, lo cual es fantástico. No obstante, el mes de julio, especialmente durante las dos primeras semanas, no es un periodo fácil en Santiago para los hoteles. Muchas veces, los políticos hablan del turismo en Santiago sin conocer en profundidad la dinámica del sector”, señala Liñares, justo en la semana en la que el Concello de Santiago le ha remitido a la Xunta su propuesta para implementar una tasa turística en la capital gallega, que oscilaría entre 1 y 2,5 euros por noche, y con la que prevé recaudar tres millones de euros al año.

El documento también analiza la presión del turismo sobre la ciudad y refleja una situación de “sobreturistificación”, con una presión turística de 9,4 visitantes por habitante, un dato que sitúa a Santiago como una de las urbes con más presión de toda España, después de que la capital gallega emergiese “como uno de los destinos urbanos y culturales” del país, “más allá del fenómeno del Xacobeo”, señalaba durante la presentación del texto el catedrático de Geografía de la USC Rubén Lois. No obstante, la sintonía con la Xunta, la Administración con competencia para autorizar a los municipios a aplicar el gravamen, no es la mejor para llegar a un acuerdo a corto plazo.

“Desde la Xunta se dijo que la gestión de la tasa se traspasaría al Concello siempre que se diesen algunas condiciones. Una fundamental es que todo lo recaudado, menos los costes de gestión, se trasladase a incitativas turísticas y eso es algo que con el tiempo que hemos tenido para verlo no lo observamos en esta propuesta”, afirmó este viernes el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

O Grove defiende la tasa turística

Con la tasa turística avivando las diferencias entre Raxoi y San Caetano, al debate se unió en las últimas horas el alcalde socialista de O Grove, quien se mostró a favor de implantar la tasa turística en la localidad de O Salnés. José Antonio Cacabelos propone cobrar entre uno y dos euros por noche con el objetivo de ofrecer a los vecinos y visitantes unos servicios de calidad. “Los argumentos que yo defiendo no van por masificación o turismofobia, sino por todo lo contrario”, sostiene.

En julio y agosto, subrayó, O Grove llega a cuadriplicar su población al alcanzar los 30.000 y 40.000 habitantes; meses, añadió Cacabelos, en los que las facturas del agua ascienden hasta los 60.000 euros, y el consistorio tiene que aumentar el personal para poder abordar los diferentes servicios. “Todo eso se financia con el financiamiento municipal, que viene principalmente de los tributos locales que pagan los vecinos”, apuntó el regidor de O Grove, quien remarcó que si la Xunta estableciese una ayuda directa para que los ayuntamientos turísticos puedan hacer frente a esa subida económica él “metería la tasa turística en un cajón”.