As universidades galegas abren este mércores o prazo de matrícula para o alumnado xa admitido nos graos

O alumnado admitido polo momento nos distintos graos que oferta a USC e as outras dúas universidades galegas de cara ao curso 24-25 terá que formalizar a súa matrícula entre este mércores e xoves, sendo a primeira quenda oficial de chamamentos para matrícula.

Co obxectivo de comprobar de primeira man o correcto funcionamento do sistema, ao que se accede a través da secretaría virtual, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez, e o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López, participaron onte nunha proba de matrícula gratuíta a modo de simulacro, que tivo lugar nas instalacións da Área TIC da USC, no Campus Sur.

O obxectivo disto é, segundo detallou Román Rodríguez, asegurar que a nova medida “se aplica correctamente” para todos os estudantes que inician por primeira vez estudos universitarios de grao, así como para aqueles de continuidade nas tres universidades públicas galegas. Non en balde, a Consellería e as universidades levan varios meses traballando na configuración técnica desta aplicación.

O conselleiro explicou que o proceso “é o habitual de todos os anos” a través da aplicación informática da universidade onde o alumno resultara admitido: “A única novidade é que agora, ao cargar os datos persoais, no apartado de bonificacións ou exencións aparece unha nova opción que é a bonificación do 99% da Xunta de Galicia”. Tamén subliñou que, unha vez concluída a matrícula e comprobado que se cumpren os requisitos, a bonificación “é automática”, polo que as familias “non terán que adiantar ningunha contía”.

Román Rodríguez aproveitou para poñer en valor a importancia desta medida, que “reflicte o firme compromiso que temos no apoio ás familias e na igualdade de oportunidades no acceso á educación, neste caso á educación superior”.

Desta maneira, esta semana comeza a aplicarse a gratuidade da matrícula para os estudos de grao universitario, así como para os de ensinanzas artísticas superiores (Música, Arte Dramática, Deseño e Conservación e Restauración de Bens Culturais) en centros públicos galegos, tanto no caso de novo ingreso como no de continuidade de estudos.

Requisitos para a gratuidade dos estudos de grao

No referente aos estudos de grao, todo o alumnado de novo ingreso obtén unha bonificación equivalente ao 99% da matrícula para iniciar os seus estudos nas tres universidades públicas galegas ou nun centro público galego de ensinanzas artísticas superiores. Así, os alumnos que cumpran os requisitos tan só aboarán o 1% do custe da matrícula, o que se traduce nunha cantidade simbólica de 7,1 euros ao ano de media como taxa.

Para iso deberá cumprir co requisito de ter superado a ABAU nas convocatorias de 2024 ou ben as probas específicas para maiores de entre 25 e 45 anos organizadas pola Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), ou ter superado un ciclo formativo de grao superior no curso 2024.

No caso do alumnado de continuidade de 2º curso en adiante, deberá ter cursado estudos de grao en Galicia no 2023-24 e matricularse no curso 2024-25 na totalidade dos créditos correspondentes ás materias previstas para o curso de que se trate, nunha das tres universidades públicas galegas.