La hostelería encara la temporada alta con falta de personal cualificado: “Non queren formarse”

Un tema tan repetitivo como presente, la hostelería. Dedicarle un reportaje más a este sector, que es tan importante en temporada alta de turismo pero del que se ha escrito tanto, puede parecer innecesario. Sin embargo, como cada año en verano, las terrazas se llenan, los turistas se multiplican y la llegada de peregrinos que realizan el Camino se dispara. Por lo tanto, el sector se convierte en un servicio esencial para Santiago y la gente que la habita. No obstante, los múltiples carteles de “Se busca camarero” por toda la ciudad y la rotación constante de personal en algunos locales de la capital gallega muestran un problema del que se quejan los hosteleros de Compostela: “Hacen falta trabajadores”.

Sara Santos, presidenta de la Asociación Hostelería Compostela y directora del hotel Rúa Villar, dibuja un análisis del panorama actual en el sector: “No sabemos muy bien por qué, pero desde la pandemia el nivel de consumo en hostelería aumentó, la gente empezó a viajar y a salir mucho más; no sabría decir a que se debe, pero a raíz del Xacobeo 21-22 siguió creciendo, y como no, el Camino tira de mucha gente”.

Por su parte, Lois Lopes, gerente de A Nave de Vidán y presidente de la directiva Hostalaría.gal, señala que aunque muchos mantienen que el consumo ha incrementado, él sostiene que nada más lejos de la realidad. “Se os visitantes ou os turistas gastaron, non sei, tantos euros por persoa, esa cantidade, se a comparamos con cifras históricas, será máis elevada. Asumir que isto é un incremento é un erro, non se pode afirmar que gastaron máis porque consumiron máis; estamos ante unha realidade na que consumiron menos e gastaron máis”, indica.

En cualquier caso, más allá de distintos puntos de vista, en el sector sí coinciden en que hay un problema muy importante, “la escasez de profesionales para trabajar en las distintos áreas del sector”. En un contexto en el que “la hostelería compostelana está viviendo muy buenos años”, Sara Santos admite que este es “un sector muy sacrificado”. “Cuando tu familia o amigos están de vacaciones o de fin de semana, tú trabajas, y se trabajan muchas horas”, indica como una de las causas del notable déficit de trabajadores cualificados. Desde su punto de vista, escasean profesionales de todo tipo, no sólo camareros, “también cocineros y personal que domine los idiomas para trabajar en la recepción de l hotel”. Esto último, subraya, “es ya casi misión imposible”.

Una opinión común en el sector hostelero es que no sólo falta personal formado, también apuntan que hay pocos jóvenes que quieran ser profesionales de la hostelería. En este sentido, indican que esta falta de mano de obra no es un problema aislado de la hostelería, puesto que también se nota en el campo de la carpintería o la construcción. Lois Lopes añade que el problema que diferencia a la hostelería de los otros sectores es el tipo de servicio que se ofrece. “Na hostelería percíbese máis porque nos temos que dar un servizo inmediato. Nos non podemos traballar sobre stock. Se chega un cliente, e me pide unha caña, eu non lle podo pedir que espere ou decirlle que veña máis tarde porque no momento non me ven ben”, señala, antes de incidir en la importancia de formarse. “Hai unha bolsa de man de obra non cualificado, pero esta non ten actitudes de formarse nin de traballar”, sostiene el presidente de Hostalaría.gal, quien, añade, además, que esta no es una situación que solo afecta a la hostelería, puesto que también se puede se puede apreciar en distintos sectores del mercado laboral.

250 al mes

Mientras, un cocinero que lleva casi quince años en la industria en Santiago también aporta su punto de vista. “Dentro de la hostelería, para muchos trabajos no es necesario tener una formación previa. No quiero decir que no haya trabajos que necesitan formación específica, puesto que los hay y muchos. Pero para algunas labores dentro del sector, no es necesario”, sostiene Raúl, quien, sin embargo, sí que coincide con la idea de que es muy necesario “gente con ganas de trabajar y que estén interesados en aprender el oficio”.

No obstante, apunta que esto es algo que “ha pasado siempre”, y que la propia naturaleza del trabajo, de cara el público, con jornadas largas y con algunas prácticas abusivas por parte de algunos empresarios, hace que la gente se escape del sector.

Desde su experiencia en el sector, y aunque admite que hay muchos carteles y anuncios que ofertan trabajo en la hostelería, considera que “hay gente para cubrir los puestos”, aunque matiza: “Si tú ves un local que en un mes hay una rotación de diez camareros, no te fías del sitio; aunque al final, uno trabaja de lo que puede”.

En su caso, afirma que realiza su trabajo en un puesto en el que le pagan sus horas y en el que está “contento” con las condiciones laborales, aunque admite que su trayectoria en el sector no ha estado libre de baches. “En uno de los locales que estuve aquí en la ciudad, me tocaba trabajar toda la semana, con un día libre y haciendo 10 horas diarias. Por todo esto, recibía al final de mes entre 250 o 300 euros, porque me descontaban una formación que me daban ellos mismos. Y en otro puesto, hacía 30 horas semanales y mi sueldo no llagaba a los 500 euros”, relata Raúl, antes de añadir que desde las Administraciones están moviendo ficha para que las la situación sea cada vez mejor.

Afirma que “tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde Sanidad han ayudado a que las condiciones sean mejores, con, por ejemplo, inspecciones sanitarias más regulares. “Se ha mejorado, pero aún es necesario avanzar mucho más”, subraya esperanzado.

