Poco impacto de las rebajas en el pequeño comercio de Santiago: “Ya no se sabe ni cuando son”

A pesar de que en periodos de rebajas el comercio local gana en cercanía y atención personalizada, los comerciantes están de acuerdo con que “las rebajas ya no son lo que eran”. En plena temporada de verano, las ventas se incrementan en el pequeño comercio en la primera semana de descuentos, en buena parte por la cifra de turistas que recibe la ciudad. Sin embargo, las asociaciones como Santiago Centro, Compostela Monumental o Comercio Punto Compostela concuerdan en que “ahora hay rebajas todo el año”.

El gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, habla de una situación que el sector “esperaba”. Asegura que “cada día tienen menos repercusión porque estamos permanentemente en rebajas”. Blanco manifiesta que se percibe un incremento de las ventas “porque hay mucho turista” y sino la situación sería “peor”. Lo que atrae a los clientes a comprar en el comercio local, según dice, son una serie de productos que “no se pueden encontrar en las grandes franquicias”.

La falta de zonas de aparcamiento o las dificultades de acceso a la zona vieja provoca “que no podamos hablar de las cifras de antaño”. Unos tiempos en los que era habitual ver colas o personas esperando a ser atendidas. “Eso se ha perdido e incluso hay gente que ya no sabe cuando es rebajas”, declara.

A pesar de que las rebajas de verano siempre hicieron referencia a los meses de julio y agosto, el pequeño comercio de Santiago ha adelantado unos días este periodo ofreciendo ya descuentos en la última semana de junio. “Cada comercio tiene rebajas cuando considera oportuno”, comenta José Ángel Blanco, a lo que añade: “Ahora las rebajas duran nueve días en el mejor de los casos”.

Lo mismo opina José María Fernández, presidente de Santiago Centro. “Las rebajas están desvirtualizadas, porque son todo el año”, comenta, asegurando incluso que el cliente “llega a sentirse engañado”.

Aunque sí hay un aumento de las ventas, el hecho de no existir una regulación hace que el pequeño comercio salga desfavorecido frente a grandes superficies y la venta online. Blanco tiene claro, a pesar de esto, que el comercio tradicional gana en atención al cliente y producto especializado. “En eso somos muy superiores”, sostiene.

A pesar de que en los últimos años los comerciantes de Compostela coinciden en que las rebajas ya no tienen el peso de antes, “no van a terminar con nosotros, eso también lo hay que decir”.

El hecho de que no haya una regulación con una fecha de inicio y otra de fin, hace que José Antonio Seijas, presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela, defina a las rebajas de “irregulares” y “moi desnaturalizadas”.

Recuerda, también, cuando la foto de portada de los periódicos era de personas haciendo cola para acceder a los establecimientos. Un hecho que “pasou á historia”.

Sobre el hecho de que unos hayan decidido comentar con los descuentos antes del día 1 de julio, Seijas asegura que “non hai un criterio de unanimidade”, lo que termina “desconcertando ao consumidor”.

En lo que va de mes se percibe ese incremento leve de las ventas al ofrecerse productos con precios más baratos, pero en palabras de Seijas, “tampouco é unha cifra relevante”.

Seijas quiso explicar un concepto de rebajas que para nada ahora se tiene en mente. “As rebaixas naceron para vaciar o stock e tallas soltas co fin de comezar a nova campaña con produto novo, e agora non existe ese efecto”, comenta.

El 31 de agosto, que este año coincide a sábado, se darán por concluídas las rebajas de verano 2024.Hasta la fecha los interesados podrán pasarse a conocer los descuentos en el casco histórico.