María do Cebreiro: “A nosa marca é o coñecemento riguroso e actualizado sobre a obra de Rosalía”

P. Que supón para ti dirixir esta nova cátedra da institución compostelá?

R. Fernando Cabo máis eu levamos colaborando décadas na investigación literaria. Quero enfatizar que os directores somos simplemente un nome, como podería ser outro, e o importante é o que vai quedar e o que ven de atrás. Un traballo que non é individual. No ámbito académico o coñecemento sempre se da en rede. Quero poñer en valor o traballo de quince anos arredor da obra de Rosalía de Castro dunha maneira monográfica, primeiro porque empezamos cun proxecto de investigación no 2010 que abordaba especialmente a obra narrativa e logo seguimos con outros proxectos que xa tocaban a obra de Rosalía no seu conxunto coa poesía e articulística. E xa na actualidade estamos traballando nas conexións entre Rosalía e outros escritores do século XIX do ámbito peninsular. Unha maneira de ampliar e poñer en relación eses estudos locais sobre a autora da obra co contexto histórico-cultural.

P. Asúmela con responsabilidade?

R. A primeira frase que me dixo moita xente do arredor foi que xa pensaba que existía unha cátedra de Rosalía. Iso quere dicir que se percibe unha necesidade social. Así, para min é unha alegría e un orgullo moi grande, ademais dunha responsabilidade.

P. Cales son as principais liñas que se van a desenvolver?

R. Queremos enfatizar a idea de que hai unha institución que se ocupa da preservación, difusión social e posta en valor dese legado, a Fundación Rosalía de Castro, coa que xa colaboramos en proxectos de investigación e agora estamos estreitando os vínculos coa cátedra a nivel institucional. A nosa marca é o coñecemento riguroso e actualizado sobre a obra. Imos ter un perfil máis académico pero tamén estaremos moi comprometidos coa difusión social do coñecemento.

Hoxe o que nos adicamos á investigación sabemos que unha das nosas obrigas é, ademais de coñecer, que a sociedade vexa por que ten valor o que facemos. O que nos pode chegar a singularizar é o traballo de mecenado artístico- cultural, é dicir, que a obra de Rosalía de Castro chame á creación artística –literaria, audiovisual, plástica– e implicar no traballo á mocidade, pensando particularmente no ensino medio.

P. Cal foi a motivación final pola que se decidiu poñer en marcha

R. Debo subliñar a implicación e compromiso do decano de Filoloxía Elías J. Feijó, do que parte unha idea que finalmente callou na vicerreitoría de Transformación Dixital que tamén tivo compromiso para que fose adiante. Aquí o importante non é ter chegado ata este punto senón o que vamos a ser capaces de facer no futuro, tanto nós como os que veñen detrás, porque quero pensar que xa as galeguistas e os galeguistas que nos precederon plantaron esa semente pero non había contexto para que xerminara na Universidade.

P. Cal é o horizonte no que se vai a traballar?

R. Por unha parte estamos pensando en facer cursos monográficos. A lección inaugural da cátedra, impartida por Catherine Davies o venres baixo o nome de ‘Rosalía de Castro e Cuba’, podería abrir un ano rosaliano da Cátedra no que afondemos a través de distintos seminarios de investigación en cuestións como a relación de Rosalía con problemáticas do século XIX como a escravitude ou trata de persoas. Trátase de situar a Rosalía nunha escala de problemas globais, xa que ela ademais de escritora galega foi escritora internacional.

Outro aspecto que nos gustaría tratar neste curso que se abre agora é as biografías de Rosalía , vidas noveladas e bioficcións. Hai uns meses Xesús Alonso Montero donou á facultade de Filosofía o fondo de María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, que foi a súa esposa e a cal traballou moito na investigación biográfica da autora galega. Dende a Cátedra queremos impulsar unha xornada de estudo arredor deste fondo bibliográfico. Con isto pode a xente ter unha idea de por onde imos tirar.

P. Quen está detrás da Cátedra para que dea os seus froitos?

Entre os grupos de investigación está Limce, o cal coordino. Traballa en posteridade literaria, é dicir, en estudar os mecanismos polos cales os autores son recordados e incluso como eles mesmos imaxinaban a súa posteridade. Hai unha rede na que hai implicadas moitas universidades e institucións.

Ademais, debemos destacar a importancia de investigadoras mozas, unha doutorando coa tese de Rosalía e unha posdoutoral. Gisella Costas, que foi alumna de Victoria Ruiz de Ojeda, e Laura Camino. Consiste nunha chamada a rosalianizar a investigación moza da USC.

Igual que mencionei a Fundación Rosalía de Castro queremos remarcar que sen a colaboración coas outras universidades galegas e coa sociedade civil no seu conxunto non vai ser posible chegar a onde nós queremos. Dende xa estas actividades van a ter entre os seus invitados aos ilustres especialistas do resto de universidades.

P. Por que é importante que exista cátedras que estuden a obra académica de ilustres autores e autoras da literatura galega como as xa creadas de Castelao e Carvalho Calero?

As cátedras teñen un traballo de visibilización institucional e polo tanto social do legado dalgúns autores que consideramos desde a comunidade académica como moi relevantes en termos da historia do galeguismo. Así non deixa de ser unha maneira de galeguizar a USC, o que vexo moi importante.

Quero insistir en que o coñecemento que imos xerar e a súa difusión ten que ver coa innovación investigadora. Debemos producir e divulgar o coñecemento novo deses autores porque na medida en que hai fundacións que velan pola súa memoria, o noso traballo pode engadir coñecemento annovador e certo contraste co que a sociedade pensa dos mesmos.