O Gozo Festival de Santiago, la resaca en 6 claves

La multitudinaria jornada del pasado sábado en Santiago con motivo del O Gozo Festival 2024, ciclo de conciertos que se reparte por Galicia en varias fechas, deja como resaca algo más que una catarata de fotos y vídeos sobre la primera actuación de Ed Sheeran en Galicia, en un evento apoyado por la Xunta a través de la Agencia de Turismo de Galicia.

A diferencia del concierto de Tenerife del pasado 26 de junio, Ed Sheeran actuó en Santiago en solitario. Subido a una plataforma, cantó rodeado de pedales y un looper, ese que permite crear loops (sonidos en bucle), grabar y difundir casi al momento, ya sea coros que luego van latiendo, ritmos de guitarra como base que suple al bajo u otros efectos, faceta en la que mostró maestría de hombre orquesta. Ese estilo remite a sus tiempos juveniles, cuando se curtía en los pubs, solo que ahora, lo hace avalado por más recursos y un asistente tan eficaz como Carvajal cuando tapa a los centrales de la selección española. Ese formato, algo pobre a nivel escénico, fue reforzado por trabajados clips a medida que avanzaba el show. Tocó varias guitarras electroacústicas y se inventó percusiones golpeando la caja. Sheeran (33 años) se fue tras 90 minutos, sin bis alguno. Entre el público, estuvieron los alemanes Milky Chance, que brillaron en vivo con su entusiasmo y pop bailable (se agradeció su esfuerzo en comunicarse en castellano, algo que Sheeran ignoró pese a tener casa en Adeje, Tenerife).

Angelina Mango en el O Gozo Festival de Santiago / Jesús Prieto

Música con “M” de marketing

Ed Sheeran y su equipo saben de marketing lo que un papa de latín. El cantautor salió a escena con pantalones negros y una camiseta del Ipswich Town, equipo de fútbol inglés del que es tan fan que les copatrocina, de ahí que la escuadra luzca el logotipo de su gira (+-=÷x , el Mathematics Tour). Durante una de las baladas, con todo el recinto a oscuras, vimos ese logo brillar al convertirse en fluorescente, luciendo desde un escenario donde antes y después del show, apareció el cartel del concierto de Sheeran en Madrid, el 30 de mayo de 2025 (Civitas Metropolitano).

La Rosalía italiana y la broma de Laferte

Angelina Mango, cantante que, a veces, es presentada como la Rosalía italiana, aunque su eco esté lejos de la catalana, llegó a Compostela meses después de ser séptima en el último festival de Eurovisión (con 238 puntos, frente a los 30 de Nebulossa, en la plaza 22) y aunque al cantar a las seis de la tarde vio más hormigón que público, entonó con brío la eurovisiva La Noia y Cup of tea, ejemplos de su pop urbano.

Mon Laferte en Santiago / Jesús Prieto

A más nivel vuela Mon Laferte, la chilena abrió en Santiago su gira europea, probando que no llena estadios en Latinoamérica porque tenga un millón de amigos y amigas, que diría Roberto Carlos. Hizo una puesta en escena con toques de cabaré francés y tic amexicanado, luciendo medias de encaje, falda corta y corpiño prieto, salpicando bromas como: “¡Cuidado que se le salen!”, llegó a decir tocándose el pecho y sonriendo pícara.

Recinto de accesos mejorables

Igual que varias personas que acudieron al recinto aseguraron a este diario que el área habilitada para asistentes con movilidad reducida “estaba bien organizada”, se vio de nuevo, como pasó en O Son do Camiño, que el Monte do Gozo, requiere mejoras en la accesibilidad y más previsión a la hora de señalizar y/o ocultar desniveles, bordillos peligrosos y zonas de firme irregular, tanto dentro como en los accesos. En cuanto a precios, cobrar 5 euros por una caña de cerveza (y 6 euros de las mochilas cerveceras itinerantes) ha generado bastantes protestas al respecto (en O Son do Camiño no costaba tan caro).

Mucha gente pero menos de lo previsto

“Más de 40.000 personas”, esa era la previsión que la promotora viguesa Sweet Nocturna notificó a este diario un mes antes de esta tacada de conciertos, que se saldaron, según su balance, con “32.000 personas”, es decir, un 20 % menos de lo calculado.

Integrantes del 112 Galicia y otros dispositivos que tutelaron el buen desarrollo del festival / Cedida

KO un vuelo de Zaragoza

El retraso en un vuelo de Ryanair que debía ir de Zaragoza a Santiago a las 15 h. del sábado, conllevó que varias personas con el plan de ver a Ed Sheeran se perdieran su actuación en un evento donde el 112 Galicia y dispositivos de la Policía, Bomberos, 061..., tutelaron el buen desarrollo del maratoniano festival.