O TSXG falla a favor do Concello de Santiago que pode pedir o peche inmediato de dous pisos turísticos

A concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, deu conta na mañá deste luns dos acordos aprobados en xunta de goberno, entre os que se tomou coñecemento dunha sentenza do TSXG (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), que declara a ineficacia da información previa ao inicio de actividade de dúas VUT (vivendas de uso turístico) na cidade histórica para "garantir o dereito á vivenda" de uso residencial conforme o estipulado polo Plan Especial de Protección e Rehabilitación da améndoa.

Esta decisión do TSXG, en aras do "interese xeral" permítelle ao Concello de Santiago pedir "o peche inmediato" destas VUT, polo que a edil de Capital cultural declarou que o Goberno de Goretti Sanmartín ve "lóxico que a Xunta dea de baixa esa vivenda" no REAT (Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas).

A sentenza insiste nun "incumprimento flagrante" por parte da demandante posto que "en ningún caso" pode considerarse o uso residencial destas vivendas e establece que unicamente se pode considerar o seu uso hoteleiro. Un uso, que o Plan Especial só permite intramuros nas plantas baixas e primeiros andares, atopándose as vivendas obxecto de litixio nunha quinta planta.

A senteza matiza tamén que consonte ás conclusións achegadas polo Xulgado contencioso-administrativo número 2 de Santiago "non concorre causa ningunha de indefensión" alegada pola demandante "ao non ter anunciado ao Concello nin ter solicitado ao xulgado medida precautoria de suspensión".

Ratifícase tamén dende o xulgado a obtención do título habilitante municipal para o exercicio da actividade turística é distinto e independente da autorización autonómica polo que "a declaración responsable de inicio de actividade presentada pola actora na Axencia de Turismo de Galicia non pode substituír a comunicación previa municipal" para o inicio de calquera actividade que non poida asimilarse ao mero uso residencial do inmoble.

O TSXG desestima tamén as alegacións formuladas na demanda e relacionadas cos réximes de tributación (IRPF e IVE) posto que se trata dunha cuestión urbanística, na que se trata de dilucidar sobre o uso no que debe encadrarse este tipo de actividade e non "se estamos ante unha actividade que tribute coma económica ou como rendemento de capital a efectos de IRPF".