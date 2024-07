O Concello incauta a garantía das obras da Pastoriza polas demoras na súa execución

O Concello de Santiago acordou en xunta de goberno resolver o contrato de execución das obras de mellora dos accesos á Almáciga, realizados no ámbito de Pastoriza, polas demoras nos prazos de execución das mesmas, polo que se toma a decisión de de incautar a garantía definitiva, que conta cun importe total de 12.330 euros.

Desta maneira, a Tesouraría municipal pode xa proceder a incautación do aval desta obra, que non foi recepcionada nin por tanto certificada dende o Pazo de Raxoi ao incumprírense os prazos de execución contemplados nos pregos. Uns incumprimentos achacados non só ás inclemencias meteorolóxicas senón tamén á falla de materiais.

A empresa concesionaria, Eulogio Viñal Obras y Construcciones, iniciaba as obras de mellora urbana nesta zona da cidade, unha das principais de acceso ao centro, o pasado mes de setembro, coincindo o corte da rúa co inicio do curso escolar e as conseguintes desviacións do transporte, non só urbano, senón tamén dos centros de ensino.

A previsión inicial para a realización destas melloras era de tres meses, durante os cales ademais das obras de reurbanización se debían adecuar as infraestruturas urbanas desa vía. O obxectivo: mellorar a mobilidade e a accesibilidade do barrio da Almáciga na súa vertente oeste e nas zonas altas. Unhas obras aprobadas en maio de 2023 durante o mandato socialista que contaba cun orzamento de licitación de 331.735 euros para recuperar para uso peonil unha rúa que en orixe fora concibida para a circulación rodada e na que agora se reduciu o ancho da calzada para gañar un espazo máis amplo de uso peonil e humanizar así a vía.

No mes de febreiro a construtora solicitou unha ampliación dos prazos de 25 días laborales, petición que foi rexeitada dende Raxoi ao considerar que os motivos alegados pola empresa non podía modificar o prazo de execución dos pregos por alterar “os principios de igualdade e transparencia” que rexen a contratación pública.

Con todo iso a vía non se abriu ao tráfico até mediados de abril. Queda agora pendente dende o Pazo de Raxoi estudar se se van a reclamar danos e prexuízos que puideran ser ocasionados por esta demora. Ademais, o Concello ten pendente completar aspectos da obra como a plantación de árbores, a recolocación dalgúns colectores do lixo e tamén a instalación de varios puntos de luz.