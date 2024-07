O PP urxe a Raxoi a construír na área da Rocha beirarrúas “accesibles e seguras”

O Partido Popular de Santiago, a través do seu concelleiro José Ramón de la Fuente reclamáballe este martes ao BNG “que leve a cabo coa maior dilixencia a construción de beirarrúas en Volta do Castro, Ponte da Rocha e Poza Real de Abaixo”, coa finalidade “de garantir a accesibilidade e a seguridade da veciñanza”. O PP considera esta situación lonxe do século XXI e denuncia que “estes viais adoecen, en grande parte do seu percorrido, de beirarrúas polas que os peóns poidan transitar sen correr perigo de resultar atropelados por algún automóbil, xa que en moitos tramos teñen que utilizar a estrada para moverse”.

O edil insistiu tamén en que “nos escasos puntos nos que hai beirarrúas, os viandantes andan nunha xincana, xa que os treitos fixéronse de modo caprichoso, sen uniformidade e sen sentido algún e sen a mínima planificación urbanística, nin lóxica”. De la Fuente destacou tamén que “onde deberíamos atopar beirarrúas o que hai son: tramos de terra, de pedras, con grava, soleiras de formigón, de xestas, planimetrías variadas e fochancas perigosas, entre outros elementos”.

As marquesiñas do autobús son outros dos problemas que o PP denuncia nestas rúas da cidade, especialmente en Volta do Castro e Poza Real de Abaixo, “non queda outro remedio que pasar pola estrada, arriscando a integridade física e son inaccesibles para persoas con mobilidade reducida”. De la Fuente incidiu en que o tránsito entre Ponte da Rocha e Poza Real de Abaixo a través da antiga ponte é “especialmente perigoso, xa que os peóns teñen que meterse na estrada e tamén hai que ter o centro educativo ao que acceden alumnos e profesores, aos que se pon en perigo”.

Neste sentido o PP local tamén critica que “a instalación de bandas rugosas nese punto concreto non resolveu o problema, porque aínda que axudan a que os coches limiten a súa velocidade, non impiden que os transeúntes teñan que circular compartindo calzada cos automóbiles”.

Por todo isto De la Fuente lembraba que “os veciños fixeron no seu momento a cesión de espazos para que se levase a cabo unha intervención inmediata que solucionara o lamentable estado das beirarrúas” e denuncia que “os anos seguen pasando sen que a imprescindible e xusta actuación se teña sequera iniciado”. O edil subliñou que “a veciñanza está cansa de falsas promesas e de ver como cada día ten que xogarse a vida ao pasar por aí ou saír da casa, polo que reitera a petición de que “se lles conceda o luxo de ter beirarrúas accesibles polas que transitar”.