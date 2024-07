Rueda asegura que a Xunta será “máis rápida” que o Concello na súa resposta sobre a taxa turística

A presentación do informe do Concello de Santiago para solicitarlle á Xunta de Galicia a implantación no municipio da taxa turística continúa a ser un tema candente entre as dúas administracións. Na súa comparecencia de prensa logo da reunión do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda asegurou este luns que se está a facer “un estudo pormenorizado” da proposta compostelá e advertiu que se a medida “vai adiante” será cunha “habilitación xeral” para que o modelo poida ser válido para outros concellos.

O presidente da Xunta pronunciouse sobre a resposta que debe dar a administración que dirixe ao Concello compostelán sen deixar pasar que a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, “xa urxía a colaboración coa Xunta en outubro pasado” pero non foi até hai 15 días cando tivo toda a documentación dispoñible. “A Xunta será rápida” na súa resposta, di Rueda, “bastante máis rápida” que o Concello de Santiago na entrega da documentación.

Alfonso Rueda asegurou non negarse a priori á implantación deste tributo pero reiterou a súa preocupación ao respecto de que implantar esta taxa poida trasladar unha “imaxe non desexada e non real” dunha Galicia “masificada que xa non pode soportar máis turismo e teña que poñer medidas para frear a afluencia de visitantes”.

Disposición de Raxoi ao diálogo

A edil de Turismo, Míriam Louzao, pronunciouse tamén o luns arredor do informe presentado polo Concello diante da Xunta sobre deste tema. A concelleira reiterou as palabras da alcaldesa, matizando que “non hai liñas vermellas”, así como a disposición do Goberno local ao “diálogo”. “Eu mesma solicitei unha xuntanza co director de Turismo de Galicia, para a que tiñamos posta unha data que logo se cancelou”.

A concelleira aproveitou tamén para responder ao voceiro do PP en Raxoi, Borja Verea, que reclamaba que no informe non se recollían tres condicións básicas impostas pola Xunta: o destino da recadación, o consenso social e económico e a xustificación da masificación. Louzao asegura que o líder do PP “insistiu en determinar cuestións que xa están no informe clarificadas”, aludindo á gobernanza participativa en canto ás prioridades de gasto e a que o estudo que segue a elaborar a USC (Universidade de Santiago) establece diversos foros co sector e coa veciñanza.

En relación coa masificación, a concelleira consíderaa probada ao achegar o dato de que Santiago “é a cidade do Estado español que soporta unha maior presión turística por habitante, cunta ratio de 9.45”.