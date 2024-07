Capercaillie y Femi Kuti, dos leyendas de la world music en las Fiestas del Apóstol

Dentro de las festividades del Apóstol Santiago en Compostela, dadas a conocer este miércoles en Raxoi, la ciudad se prepara para recibir a dos auténticas leyendas de la world music. Con una trayectoria que ha dejado una huella imborrable en la música mundial, estos grandes artistas internacionales llevarán a los asistentes en un viaje sonoro que celebra la diversidad cultural y el poder unificador de la música. Los escoceses Capercaillie y el nigeriano Femi Kuti prometen ofrecer actuaciones memorables fusionando ritmos y culturas diversas en el marco incomparable de A Praza da Quintana.

Capercaillie

La vocalista de Capercaillie, Karen Matheson, junto al resto de la banda de la mítica formación celta / cedida

Originarios de Argyll en las tierras altas de Escocia, Capercaillie han sido decisivos a la hora de llevar la música tradicional celta al escenario mundial e inspirar su gran resurgimiento. Cuatro décadas después de su primera actuación como adolescentes en las Highlands escocesas, continúan su viaje musical global, inspirado principalmente por la cultura gaélica antigua. Recientemente, la banda estrenó versiones orquestadas de sus canciones con orquestas de clase mundial como la BBC Scottish Symphony Orchestra.

Desde su primer álbum, Cascade (1984), hasta su último trabajo, han lanzado 10 álbumes galardonados, vendido más de un millón de copias y colocado el primer sencillo gaélico en el top 40, "Coisich a Ruin". Han realizado giras en 30 países y aparecido en la película Rob Roy. En 2022, el festival Maré unió a Capercaillie con la Real Filharmonía de Galicia en un concierto único en el Auditorio de Galicia que todavía resuena en Santiago.

El grupo incluye a destacados músicos celtas, como la vocalista Karen Matheson, el acordeonista Donald Shaw, el violinista Charlie McKerron y el guitarrista Manus Lunny. Su último álbum, At The Heart of It All (2014), explora canciones tradicionales hibridadas con arreglos contemporáneos.

Capercaillie cerrará el Trad Fest, que se celebra el domingo 28 de julio, con actuación a las 23.15h en la Praza da Quintana.

Femi Kuti (and The Positive Force)

Femi Kuti and Positive Force actúan el lunes 22 a las 22:00 h en la Praza da Quintana / cedida

Hijo del legendario Fela Kuti, Femi Kuti ha seguido los pasos de su padre, consolidándose como una figura destacada en la música afrobeat y continuando el legado de lucha por la justicia social a través de su arte. Nacido en Londres en 1962 y criado en Lagos, Nigeria, Femi comenzó a tocar el saxofón y el piano desde joven, uniéndose a la banda de su padre, Egypt 80, a la edad de 15 años.

En 1986, Femi formó su propia banda, The Positive Force, con la que ha desarrollado un estilo único que, aunque profundamente enraizado en el afrobeat, incorpora influencias contemporáneas y personales. Además de su carrera musical, Femi es conocido por su activismo. Su música aborda temas de corrupción, desigualdad y derechos humanos, resonando con las luchas actuales de África y el mundo.

Una de las curiosidades sobre Femi Kuti es su capacidad para establecer récords. En 2017, rompió el Récord Guinness por la nota de saxofón sostenida más larga, manteniendo una nota por 51 minutos y 35 segundos. Este logro no solo demuestra su virtuosismo técnico, sino también su dedicación y pasión por la música.

Femi ha lanzado varios álbumes aclamados, como Wonder Wonder (1995), Shoki Shoki (1998) y Africa for Africa (2010), recibiendo múltiples nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera. Su trabajo no solo celebra la rica herencia musical de África, sino que también actúa como un vehículo para el cambio social, continuando el espíritu combativo y revolucionario de su padre.