Conciertos de Capercaillie, Femi Kuti, Zenet y Mercedes Peón refuerzan las Fiestas del Apóstol 2024

Santiago ha dado a conocer esta mañana en la rueda de prensa celebrada en el Pazo de Raxoi casi todo el programa oficial de las Fiestas del Apóstol 2024. - Festas do Apóstolo 2024, donde los conciertos de Capercaillie, Femi Kuti, Zenet y Mercedes Peón refuerzan el cartel musical ya anunciado hasta ahora, eventos todos con entrada gratuita, como es habitual en los festejos de Compostela de cada julio.

Las populares fiestas tendrán lugar en Santiago del jueves 19 al miércoles 31 de julio con un presupuesto que "ronda los 700.000 euros" según señaló la edil, Pilar Lueiro, concelleira de Festas, a pregunta de EL CORREO GALLEGO, e incluyen, el sábado 20 de julio, un espectáculo de drones en el estadio Vero Boquete de San Lázaro.

Otra de las grandes novedades de esta edición tendrá lugar el día más grande de las fiestas, el jueves 25 de julio, cuando la charanga TNT recorrerá toda la ciudad por la tarde.

Conciertos

Entre el programa de conciertos de las Fiestas del Apóstol 2024, aparte del festival de rap y freestyle, Santiago Urban Fest, que se celebra el 27 de julio en la Plaza Roja (donde sobresale Le 33, lucense que destaca en el circuito que patrocina Red Bull), y las actuaciones en la Quintana ya conocidas de la cantante lusa Maro (el 25 de julio, en la Quintana, 22 h.), Antonia Font (cerrando el 31 de julio, en la misma plaza, 22 h.) y The Harlem Gospel Travelers (el martes 23 de julio, también en la Quintana), se han anunciado hoy también las de Femi Kuti & The Positive Force (de lo mejorcito del llamado afrobeat, con cita en la Quintana el lunes 22 de julio, a las 22 horas), Zenet (swing y pop elegante el miércoles 24 de julio ), Mercedes Peón (propondrá un espectáculo compuesto por una banda con 14 mujeres), Carmen Paris y Capercaillie (celebran sus 40 años como iconos del folk británico, y actúan el 28 de julio, a las 23.15 h., cerrando el TradiFest). En cuanto al 24 de julio, desde el concello compostelano señalaron que no va a haber espectáculo alguno, "ya que no llegamos a tiempo".

Destaca, especialmente, el cartel de esta edición, obra de la compostelana Lidia Cao, ilustradora y muralista criada en Ordes, y ex alumna del IES Sar. Entre otras actuaciones, también se propondrán conciertos de Boa Sunet o Sr. Salvaje, con Galeras como espacio para la escena local.

Programa Fiestas del Apóstol 2024

En el siguiente documento puedes consultar el programa completo de las Fiestas del Apóstol 2024.