Fiestas del Apóstol: conciertos de Capercaillie, Carolina Rubirosa, Mercedes Peón, Zenet, Femi Kuti y Dakidarría

Pilar Lueiro, concelleira de Festas, dio este miércoles en Raxoi la rueda de prensa para anunciar la mayor parte del cartel de conciertos y demás actividades gratuitas en Santiago del programa de las Fiestas del Apóstol 2024 - Festas do Apóstolo 2024, que tienen lugar en Santiago del viernes 19 al miércoles 31 de julio. Los festejos cuentan con un presupuesto que “ronda los 700.000 euros”, según señaló la edil a pregunta de EL CORREO GALLEGO.

Este viernes 12 de julio dirán quién es la persona que leerá el pregón en la balconada de Raxoi ese día 19 (21.30 h.) y cómo será el “espectáculo musical” posterior, en el Obradoiro, debatida área monumental que también alberga a las bandas municipales de música del 29 de julio, Día de Padrón en Santiago. En ese primera jornada festiva, Dakidarría (destacan en la actual escena rock gallega) tocan en la Quintana (22.15 h.), y la orquesta Furia Joven, en la Alameda (22 h.).

Arriba, Carolina Rubirosa, debajo Zenet. A lado, Lueiro junto al cartel del Apóstol, obra de Lidia Cao / C. / C. / X. S. / xabi sanmartín

Entre el programa de conciertos de las Fiestas del Apóstol 2024, aparte del festival de rap, Santiago Urban Fest, del sábado 27 de julio en la Plaza Roja (donde sobresale Le 33, lucense que destaca en el circuito de freestyle nacional), hay las actuaciones ya anunciadas en la Quintana (22 h.) de la cantante lusa Maro (25 de julio), Antonia Font (grupo balear de pop, cerrando el 31 de julio) y The Harlem Gospel Travelers (martes 23 de julio), se suman las de Femi Kuti and The Positive Force (de lo mejorcito del afrobeat, el lunes 22 de julio), Zenet (swing y pop el miércoles 24 de julio ), Mercedes Peón (el lunes 29 de julio, “con una banda de 14 mujeres”) y Capercaillie (grupo que cumple 40 años como grandes del folk británico, el 28 de julio, a las 23.15 h., cerrando el Trad Fest).

En cuanto al 24 de julio, desde el Concello señalan que no va a haber espectáculo alguno ese día en el Obradoiro, “ya que no llegamos a tiempo”, detalló Lueiro.

Llamativo cartel gráfico

El cartel anunciador de esta edición es obra de la compostelana Lidia Cao, ilustradora y muralista criada en Ordes (“ex alumna del IES Sar”), que basa su idea en un autorretrato con detalles musicales y arquitectónicos, más un guiño a los fuegos del Apóstol, “que siempre veía de pequeña con mi familia”, dijo en un vídeo enviado desde Alemania.

Carolina Rubirosa, la RFG y cine

La Real Filharmonía de Galicia (RFG) dará un recital el viernes 26 de julio en la Quintana (21 h.; bajo la batuta de Baldur Brönnimann, con Álvaro Pereira como violín solista) y el 30, llegará Enredadas, una propuesta que agrupa a cuatro cantantes: Uxía Senlle, Ugia Pedreira, Carmen París y Martirio. Y hablando de más música, la emergente anida en el palco del Parque de Galeras (siempre a 21 h.), donde el 23 de julio tocan Lisardi y Boa Sunet; el 24, C. Mirazo; el 25 de julio, Sr. Salvaje; igual que el día 26, Ailá; el 27, Carolina Rubirosa (ella es lo más destacable, a priori de este escenario) el 28, Malabesta; y el 29, los Capital Voskov.

Y además, habrá un ciclo de cine al aire libre durante los días 21, 22, 23, 29 y 30 de julio, con respectivas sesiones en el Parque Eugenio Granell, Lavacolla, Verdía, Villestro y Bonaval, de películas representativas del audiovisual gallego, como Cuñados, ¡Salta! ou O Corno, entre otras.

Festival Peregrinos Musicales y teatro

Aparte de la RFG, quienes apreciar música clásica tienen varios recitales más gracias al festival Peregrinos Musicales, donde el 28 de julio, toca Ilona Timchenko (piano); el 29 de julio, Igor Ruhadze (violín) con Evelina Vorontsova (piano); el 30, Silvia Martinelli (soprano) con Andrea Trovato (piano forte); y el 31, la mencionada Timchenko (piano) con Simón Ibáñez, (clarinete), citas en Mazarelos (20 h.). Y se unen a la banda sonora de las Fiestas del Apóstol, los repertorios en la Alameda de: Grupo Aché (20 de julio), Metrópolis Oficial (el 24), Grupo Musical Atenas (26) y la orquesta Paltinum (27).

Fuegos, drones y ‘Peregrinos Musicales’

Respecto a los espectáculos pirotécnicos de las noches del 24 y 31 de julio, los llamados fuegos grandes, se lanzarán desde tres puntos (Parque Carlomagno, Alameda y Cidade da Cultura), a diferencia del pasado año, cuando hubo cinco; y los pequeños, se tirarán desde la citada Alameda. Siempre desde las 23.30 h.

El 31 de julio, a las 19 h. actúa en Galeras la compañía circense de Antón Coucheiro, y el día previo, Chévere en ese mismo escenario (21 h.). La oferta de las artes escénicas incluye el 19 de julio en San Martín Pinario, el festival Danza no Camiño, con estos espectáculos: Diva (Italia), Nakama (Cataluña), Entre pasos y encuentros (España - Italia) y A raíz de (de Galicia, con coreografía e intérpretación de Daniel Rodríguez).

El sábado 20, se hace un espectáculo de drones llamado 30 años de ciudades patrimonio sobre las estrellas, a las 23.30 h., desde el campo de entrenamiento del estadio de Vero Boquete de San Lázaro.

Baile y música tradicional, chave y Fiesta Pícara

El martes 23 de julio, la llamada Fiesta Pícara, propondrá todo un día de actividades infantiles en el Parque Eugenio Granell, con una oferta donde cabe igual la música, que el teatro o los talleres creativos.

Por otro lado, la Feria del Vestir de Ayer y de Hoy, se hará el 19 de julio en la Quintana., desde 16 h. con la participación de Adanegra, Bulideira, Decotío, Lumecú, Na Ristra, Trenzarte, Zeltia ao Aire y Silvereira.

Y el Día del Traje Tradicional será el domingo 21 en la Quintana.

El fin de semana del 19 y 20, se disputa por la tarde en la Alameda, el clásico Torneo de Chave. Y el domingo 20, el Día del Folclore Gallego, se hace en la Quintana con la participación de Cantigas e Agarimos, Colexiata de Sar, Brincadeira y Ultreia.

Los festejos que organiza el Concello cuentan con la ayuda y/o patrocinio del Consorcio de Santiago, la marca Galicia, Abanca, Estrella Galicia y El Corte Inglés.