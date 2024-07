Concha Losada, Xaquín Mato, Mabel Loza e Miguel Fernández son os premiados este 25 de xullo co Alba de Compostela

A presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, Concha Losada Vázquez; o propietario de Papelería Xaquín e expresidente da Asociación Veciñal Raigame, Xaquín Mato Castro; a catedrática en Farmacoloxía e directora científica do Cimus, Mabel Loza García; e o presidente do Foro Galego de Inmigración, Miguel Fernández Blanco, serán os recoñecidas o próximo 25 de xullo, o Día do Apóstol, coas distincións Alba de Compostela. A entrega farase, por segundo ano consecutivo, no Teatro Principal, a partir das 19.30 horas

O Concello de Santiago recoñecerá na "Alba de Compostela" a Concha Losada Vázquez, Xaquín Mato Castro, Mabel Loza García e Miguel Fernández Blanco



25 XUL - 19:30 h

O Consello Asesor de Condecoracións do Concello de Santiago elixiu onte por unanimidade a estas catro persoas polas súas respectivas traxectorias persoais e profesionais "que traballan de xeito continuado por Compostela". Tamén se tivo en conta o arraigo social, a relevancia e a proxección de cada un.

Concha Losada foi recoñecida polo seu traballo a prol da preservación, da valoración e da divulgación do legado cultural galego, asumindo a responsabilidade da xestión e da representación institucional do useo do Pobo Galego, que se sitúa como referente no estudo e na promoción do patrimonio histórico-antropolóxico de Galicia.

No caso de Xaquín Mato Castro, tívose en conta a súa dedicación profesional ao comercio de proximidade, “apostando pola calidade e pola atención personalizada e en galego”, e pola súa implicación persoal no movemento asociativo, “promovendo o espírito de comunidade e canalizando a voz da veciñanza do Ensanche compostelán”.

Mabel Loza recibirá a distinción pola súa traxectoria científica e polo seu liderado no descubrimento e desenvolvemento de fármacos a nivel internacional, e polo impulso á transferencia de coñecemento da Universidade á industria farmacéutica, “co obxectivo de promover beneficios sociais na saúde pública”-

A Miguel Fernández Blanco, tamén portavoz da Plataforma polo Emprego e voluntario de Cáritas, recoñéceselle “o seu labor constante e continuado de acompañamento nos procesos de integración da poboación migrante, e a súa contribución á loita pola dignificación das condicións laborais para todos os segmentos de poboación, con especial incidencia para os colectivos con máis dificultades para acceder ao mercado de traballo”.

Alba de Compostela inspírase no coñecido discurso ‘Alba de Gloria’ que Castelao fixo en Bos Aires o 25 de xullo de 1948, onde fai unha semblanza de personaxes históricos que desde a Idade Media contribuíron a construír a identidade e a presenza no mundo de Santiago e de Galicia e no que formula un desexo de esperanza no futuro.