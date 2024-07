O estacionamento do CHUS, máis cerca: Concello e Xunta acordan as bases da súa colaboración

Concello de Santiago e Xunta de Galicia veñen de pechar o acordo sobre as bases da colaboración das dúas administracións para poñer en marcha as actuacións de mellora da mobilidade, a construción dun aparcadoiro e a ordenación urbanística na contorna do Hospital Clínico (CHUS). Un acordo que varía o reparto da porcentaxe que deberá achegar cada unha das partes en beneficio do concello compostelán, que participará no 10% do custo total, mentres a Xunta asumirá o 90% dun orzamento aínda non definido.

A alcaldesa Goretti Sanmartín reuniuse cos conselleiros de Sanidade, Antonio Gómez, e de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez, nunha xuntanza da que non se deu comunicación previa á prensa, apelando nos últimos días dende Raxoi á discreción necesaria para unha negociación deste calado.

Nunha comunicación conxunta, Administración autonómica e local informan de que este acordo inclúe a construción dun estacionamento, en altura e soterrado, que contará con arredor dun milleiro de prazas de estacionamento. As actuacións sobre a mobilidade e o urbanismo da zona formarán parte dun plan de interese autonómico (PIA), como solicitara Raxoi. O perímetro de actuación deste último será unha cuestión consensuada entre as dúas administracións.

Concello e Xunta informaron, así mesmo, de que se irán desenvolvendo convenios específicos para as diferentes actuacións que se levarán a cabo, coma a construción previa á implantación do PIA dun aparcadoiro integrado e accesible na parcela hospitalaria “se fose posible urbanisticamente”, puntualizaba Sanmartín, e mais a mellora do acceso ao CHUS dende Volta do Castro. Sobre estas actuacións pronunciouse o concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, en resposta ás preguntas dos medios, “o PIA é un proceso relativamente alongado no tempo pero iso non impide realizar outras actuacións puntuais”.

En máis dunha ocasión a rexedora e outros membros do seu Goberno destacaron a “vontade de colaboración” do Pazo de Raxoi coa Xunta para levar a cabo este proxecto, longamente demandado por veciños e usuarios do hospital. Na mañá deste xoves volveu poñer en valor esta vontade o edil Xan Duro, que remarcou que se trata “dun proxecto moi importante, cunha contía económica aínda máis importante, polo que hai que discutilo e telo ben atado”.

As dúas administracións expresaron onte a súa “satisfacción polo acordo” ao que chegaron, “dando resposta a unha demanda veciñal”. Goretti Sanmartín engadía tamén que a reordenación e a humanización da contorna hospitalaria “redundará tanto nas persoas usuarias, coma nos profesionais que traballan nesta ampla área sanitaria e tamén nos residentes da zona”.

Máis alá dos compromisos estritamente ligados á contorna do Hospital Clínico, o Concello asume tamén a obriga de regular na ordenanza fiscal correspondente a exención de pagamento do IBI (Imposto de Bens Inmobles) do CHUS e do Centro de Protonterapia unha vez que rematen as obras.

Por parte da Xunta de Galicia, e como xa se falara nas últimas reunións, colaborarase co Concello de Santiago cofinanciando con 3,5 millóns de euros o saneamento e o abastecemento nas parroquias do rural compostelán.

Dous grupos na oposición, dúas visións distintas sobre o acordo

Para o líder da oposición no Pazo de Raxoi, Borja Verea -deputado do PP no Parlamento galego- os avances neste acordo pola mellora da mobilidade e a construción do novo aparcadoiro do CHUS son “sen ningún tipo de matices” unha boa noticia. “Cando dúas administracións colaboran, o que hai que facer é aplaudir, porque os beneficiarios somos precisamente todos os cidadáns de Santiago. Disto vai a política, de mellorar a vida da xente”.

Verea non ocultaba tampouco a súa alegría porque “creo que liderando a oposición fixen o meu traballo e ten un resultado, que espero que poidan desfrutar todos os cidadáns”. O voceiro do PP local lembrou unha vez máis que a actual proposta estaba contida no seu programa electoral, “un aparcadoiro en altura dentro do recinto, unha idea que nunca xurdira, que nunca estivera sobre a mesa, que ninguén plantexara e que sufriu moitísimas críticas”. “Unha vez rematada a campaña electoral e ao non poder chegar ao goberno dixen que ese proxecto estaba aí a disposición de todas as administracións”.

Imagen virtual facilitada por el Partido Popular de Santiago del parquin en superficie que propone en la zona del helipuerto del hospital Clínico / ECG

Lonxe da alegría de Borja Verea e do PP local, o Grupo socialista en Raxoi continúa a denunciar que o actual “anuncio” de acordo segue sen constituír un “compromiso real” entre as dúas administracións. A edil Mercedes Rosón matizaba que “desbloquear a construción deste párking podía ser unha boa nova porque é unha cuestión importante e afecta á vida da veciñanza pero é un anuncio de intencións, o protocolo que se está a vender agora non é vinculante”.

Rosón asegurou que dende o Grupo socialista “seremos os primeiros en aplaudir que se chegue a un acordo, porque os termos nos que parece estar formulado este acordo son os que sempre defendemos”. Pero os concelleiros do PSOE insisten en que “non se pode enganar a cidadanía e dar por feito algo que só é un papel con boas intencións”. A concelleira puxo o foco en que este último acordo ademais de “non ter carácter vinculante” tampouco “concreta prazos nin ten partida económica nos orzamentos da Xunta para acometer o investimento”. Por iso demandou de Xunta e Concello de Santiago que “sigan falando para que isto que se di que se vai facer se leve a cabo, porque de momento non hai compromiso formal”.

