Resolta a avaría no depósito de auga da zona das Cancelas

O pasado mércores a rotura nun depósito de agua na zona das Cancelas obrigaba a cortar o abastacemento e provocaba anegamentos no barrio de San Lázaro que chegaron a afectar rúas de Fontiñas. Dende a concesionaria do abastecemento de auga, Viaqua, procedíase a implementar unha canle de abastecemento alternativa, que permitiu a reanudación do servizo aos usuarios ás poucas horas –aínda que cun caudal menor ao normal– pero o arranxo da avaría non se completou até a mañá de onte.

ECG

A través das súas redes sociais, Viaqua comunicaba durante a mañá que xa se rematara a instalación da nova tubaxe, e engadía que se continuaba cos traballos de purgado da rede de abastecemento nas zonas próximas á avaría, “para minimizar o aire da tubaxe” e tamén a turbidez da auga. Sobre este último punto, a empresa mantén aberta a liña telefónica gratuíta posta a disposición dos usuarios afectados, e a onde poden acudir para informar de incidencias vinculadas coa turbidez da auga, no número 900 901 250.