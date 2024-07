Revenidas Miúdo: un festival no Monte do Gozo para toda a familia

O verán é o momento de saír da casa e gozar de actividades ao aire libre, e en Santiago, a falta dunha praia, hai plans como o Revenidas Miúdo. Este festival chega para satisfacer ese ambiente festivaleiro que teñen os meses de xullo e agosto, pero para un público familiar. E este evento xa ten data, e celebrarase o próximo domingo 28 de xullo no Monte do Gozo.

O Revenidas Miúdo celebra este 2024 a súa segunda edición, que desta volta manterá o escenario do ano pasado, así como o complexo e a área de lecer e de restauración do albergue do Monto do Gozo. Este evento é unha iniciativa do festival Revenidas, e Xoán Quintáns é o director e o organizador. Trátase dun evento que naceu o ano pasado cun espírito de romaría diúrna de carácter familiar e que congregou a máis de 3.000 asistentes na anterior edición. Mais, a diferenza do seu irmá maior, o Revenidas Miúdo é de balde, para que calquera se poida animar a asistir sen compromiso.

O cartel da segunda edición do Revenidas Miúdo volve nutrirse de varios dos máis destacados espectáculos musicais e escénicos galegos dirixidos ao público familiar. A falta de outras importantes confirmacións, que se darán a coñecer en vindeiras datas, o evento anuncia xa que contará coa presenza no Monte do Gozo de Uxía Lambona e A Banda Molona; A Gramola Gominola, co seu espectáculo As que máis molan da Gramola; o Concerto PunkInfantil, de Brais das Hortas e Perter Punk; e Pakolas e Laura Romero, que presentarán Cores, Contos e Rock coa Ramona pequeña.

Grupos novos e retornados

Observando este cartel provisional, pódese aprezar que é moi movido cheo de rock&roll e punk para nenos. Por exemplo, contarase con dous dos grandes da música galega para xente miúda, como son Brais das Hortas e Peter Punk, reunidos nunha proposta a medio camiño entre un espectáculo teatral e un musical. Ao igual que Peter Punk, un ano máis, únense ao cartel deste festival Uxía Lambona e a Banda Molona e Pakolas e Laura Romero. Mais, este ano, contarase con A Gramola Gominola, que participa por primeira vez no Revenidas Miúdo. Esta é unha banda de auténtico rock&roll en galego para público cativo, que presentarán o seu novo espectáculo, As que máis molan da Gramola, no que se poderá gozar dunha selección de cancións rockeiras do seu repertorio, “para celebrar con cada baile, rir co seu humor e corear os seus retrousos máis coñecidos”: He ho let’s go, Carmela, non hai coma ela! e Campión.

Ademais, ao igual que anos pasados, o festival contará con espazos e actividades variadas para completar esta xornada de ocio, con diversos obradoiros, unha zona de xogos populares, espazos lúdicos e outras moitas sorpresas que se anunciarán proximamente.

Como novidade, este ano o Revenidas Miúdo inclúe un mercado creativo para o que calquera, sexa unha persoa ou un colectivo, se pode apuntar. No espazo levarase a cabo unha exhibición e comercialización de produtos e servizos culturais. Para inscribirse, é necesario enviarlle un correo, mercadocreativo@revenidas.com, para poder solicitar formar parte do mercado.