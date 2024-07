Unha compostelá con estrela dará o pistoletazo de saída das Festas do Apóstolo

Desveleouse o misterio, a pregoeira das Festas do Apóstolo 2024 será a cociñeira, estrela Michelín, Lucía Freitas (Compostela, 1982). A lectura do pregón será o vindeiro venres 19 de xullo ás 21.30 horas, coma sempre no balcón do Pazo de Raxoi na praza do Obradoiro.

Formada na Escola Superior de Hostalaría de Artxanda, en Bilbao, Freitas abriu en 2009 na Virxe da Cerca o seu primeiro restaurante, A Tafona, recoñecido co galardón da Guía Michelín en 2018 e merecedor de 2 Soles Repsol en 2019. Ademais dunha cociñeira de éxito e recoñecido prestixio, a compostelá non deixa de emprender e se en 2017 abría Lume no Mercado de Abastos da cidade en 2020 creaba a súa liña de xeados, Cinza.