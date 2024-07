Xearte Brigitte: una década endulzando la rúa de San Pedro

"Creamos en Santiago una tendencia en el mercado de los helados artesanos". Así define Brígida Hermida, propietaria de la heladería Xearte Brigette, los comienzos de su negocio. El pasado mes de junio, concretamente el día 14, la heladería situada en la rúa de San Pedro, cumplió una década endulzando los paladares de santiagueses y visitantes, 10 años en los que no dejan de sorprender con la creación de nuevos sabores de elaboración propia, tan curiosos como inesperados en muchos casos. La heladería, que nació "un poco por una casualidad", es desde el primer momento una referente de los helados artesanales en la ciudad.

Formada como ingeniera agrónoma, Brígida descubrió un proyecto sobre los helados que la encandiló hasta tal punto que decidió formarse y especializarse en ello. "Conocer lo que hay detrás de la producción y la elaboración es un poco lo que más me atrajo para dedicarme al mundo de los helados", añade.

Vecina de Vila de Cruces, se decidió por abrir su negocio en Santiago al ser "una ciudad que siempre me gustó y como no había ninguna heladería artesanal vimos una oportunidad". "También pensé que era el lugar ideal porque en la ciudad hay esa relación con el mundo artesanal tan característica", destacó. La ausencia de negocios similares eran para Brígida una ventaja destacable para abrir su heladería, pero también una fuente de incertidumbre, "al principio era un poco reacia porque no sabía como iba a funcionar". Sin embargo, esas dudas iniciales se despejaron rápidamente ante el éxito que despertaron sus helados. "Estos diez años fueron muy satisfactorios. Creo que nos fue muy bien y que fuimos la pionera de las heladerías artesanales en la ciudad", señala.

El Correo Gallego

Una de las principales características distintivas, aunque no es la única, de Xearte Brigitte es la amplia variedad de sabores que ofrece. Desde sabores clásicos como chocolate, vainilla o mango, a sabores innovadores y de creación propia como el helado de licor café, de tarta de Santiago o el de sardinas para celebrar el día de San Juan, no hay sabor que se le resista a la heladera. Con una variedad de sabores tan variopinta y extravagante la inspiración es clave, una creatividad que le viene a Brígida "de mí misma, de hablar con otros heladeros o chefs, e incluso de lo que pide la gente. Hay un poco de todo".

Variedad de sabores de la heladería Xearte Brigitte / Xearte Brigitte

Aunque cuenta con una amplia gama de sabores en catálogo, no todos están disponibles durante todo el año. Mientras que los sabores tradicionales si que se pueden probar en cualquier momento del año, hay otros que van por épocas o temporadas y que no están disponibles los 365 días del año. Un claro ejemplo es el helado de licor café, especialmente reclamado entre los clientes, que solo está disponible en épocas de fiesta. "Como tiene alcohol aprovechamos para reservarlo para las fiestas. Lo hacemos en las Festas de San Pedro, en las Fiestas del Apóstol o por Navidad", explica.

Un helado para las Festas del Apóstol

En relación a las Fiestas del Apóstol, en la pasada edición presentó una gran novedad: el sorbete de Tomate negro de Santiago, con el que decidió rendir homenaje a la ciudad que desde hace 10 años acoge a su negocio. El helado fue un éxito, se agotó en pocas horas, y este año están a la espera de volver a elaborarlo, pero el mal tiempo no está acompañando. "Estamos esperando que nos traigan los primeros tomates, pero esta climatología lo está dificultando", comenta.

Para la edición de este año de las fiestas, además de la venta de nuevo del sorbete de tomate, desde Xearte están pensando en nuevas novedades. "Este año aún no lo sé, va todo a última hora, pero empezaremos esta semana a pensar que hacer", añadió la heladera.