Los mejores chiringuitos a menos de una hora de Santiago

Más allá de la Catedral y el imponente casco histórico que la rodea, Santiago cuenta con un importante punto a favor para aquellos que deciden disfrutar de sus vacaciones en la capital gallega.

A pocos kilómetros de la ciudad se encuentran algunas de las mejores arenales de Galicia, donde podrás relajarte bajo el sol y, también, saborear una buena cerveza y lo mejor de la gastronomía gallega a pie de playa.

En este artículo, te dejamos una selección de los chiringuitos más destacados a menos de una hora de Santiago, con una variedad de opciones tanto gastronómicas como culturales:

Chiringo de Fonforrón

En una de las zonas favoritas de costa de los compostelanos, y a tan solo tres cuartos de hora de distancia, se ubica el Chiringo de Fonforrón (Porto do Son). Ubicado en un enclave natural privilegiado, en la Playa de Fonforrón, un arenal de arena fina y aguas cristalinas con vistas impresionantes a la ría de Muros y Noia.

La clave de este local se encuentra precisamente en un momento concreto del día. Y es que en este local de la península barbanzana podrás disfrutar de una de las mejores puestas de sol de la comunidad. No olvides que la intensa brisa puede jugarte una mala pasada, así que si decides pasarte por este establecimiento sonense, no olvides la sudadera. Junto a la cerveza, todas las semanas organizan conciertos al aire libre por lo que es importante prestar atención a sus redes sociales para no perderse nada.

Bar Lombiña

Otra de las opciones para tomar un buen refrigerio a pie de playa cerca de Santiago se encuentra en la playa Cabío, en A Pobra do Caramiñal. Allí está el icónico Bar Lombiña, un chiringuito irresistible para pasar los días soleados con la compañía de una buena caña.

La carta del Lombiña es amplia y variada: desde carnes hasta pescados y paellas. Además, el local cuenta con una amplia gama de cócteles.

Náutico de San Vicente

En el sur de la ría de Arousa nos encontramos uno de los locales más emblemáticos de la comunidad. Más allá de su oferta gastronómica que llega de la mano de Pepe Solla y su Custom Burguer Shop, el histórico Náutico de San Vicente es mucho más que un simple chiringuito. A los pies de la playa de A Barrosa (O Grove), se encuentra un auténtico templo de la música que cada verano se convierte en un lugar de peregrinación para melómanos de toda España.

Importantes artistas como Depedro, Jorge Drexler o Leiva acostumbran todos los veranos a hacer un alto en el chiringuito meco puesto en marcha por Miguel de la Cierva en 1992. Después de asumir importantes aglomeraciones de público, una vez superada la pandemia del coronavirus, De la Cierva tomó la decisión de no publicitar quien va a actuar cada día.

Sin embargo, esto no supuso ningún freno para el establecimiento. Y es además, en palabras de su propietario, ha supuesto una buena forma de que los artistas emergentes tengan más público, equilibrando la afluencia entre estos y los artistas más consagrados. Sin lugar a dudas, una fantástica opción para disfrutar de un día de playa, con buena música y a tan solo 50 minutos de la capital gallega.

A Boa Vida

Sin cambiar de ría, pero sí de concello, nos desplazamos a la Illa de Arousa. Una localidad que cuenta con casi 40 kilómetros de costa y un enorme listado de terrazas a pie de playa. Entre todas ellas destaca A Boa Vida, que se ha convertido ya en uno de los símbolos del verano arousano. Ubicado en la playa de Cabodeiro, podrás disfrutar de una carta en el que las carnes, el bacalao y las almejas a la sartén son las especialidades.

El establecimiento dispone de una amplia terraza, un comedor acristalado y un banco desde el que disfrutar de una de las mejores vistas a la ría de Arousa. Precisamente, su buena ubicación, buen ambiente y buena cocina le valieron el pasado año para recibir un Solete Repsol.

Chiringuito de Sinás

Traslandándonos al sur, se encuentra el chiringuito de la playa de Sinás, en el municipio poontevedrés de Poio. Afincado en el mismo arenal, aquí las opciones son diversas: se puede comer, cenar, tomar un café o mismo una copa. La carta ofrece desde nachos hasta pizzas, contando con una amplia gama de cócteles.

Las vistas a la ría de Pontevedra son inmejorables. Además, el establecimiento cuenta con wifi gratuito e incluso el personal ofrece mantas para cuando llega el fresco de la noche.

Cabe destacar que, en el 2014, el local de Sinás fue elegido como el mejor chiringuito de playa de toda España por los usuarios del portal eleconomista.es